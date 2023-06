Precandidato Rodrigo Lara forma alianza con partido provida para el Concejo de Bogotá

En la mañana del 28 de junio, Rodrigo Lara, precandidato a la Alcaldía de Bogotá, anunció una coalición con los partidos Colombia Renaciente y el Partido Demócrata Colombiano para respaldar sus listas al concejo distrital y a las Juntas de Acción Comunal. Esta alianza es inusual, ya que el candidato de origen liberal está abriendo espacio a partidos con posturas más conservadoras en su campaña para la alcaldía de Bogotá.

La lista al Concejo está compuesta por 10 candidatos, entre los que se encuentran Gale Mallol Agudelo, directora de ASOTIC y ex edil de Chapinero, así como Tatiana Margarita Alvear Casas, abogada y activista comunitaria en temas de mujer, derechos humanos y justicia social en varias localidades de Bogotá. También figuran Claudia Jimena Rodríguez Sabogal, odontóloga y ex candidata al Concejo, Pedro Jair Sánchez Téllez, líder estudiantil vinculado al gremio de maestros, y Hilary Tatiana Cagua Castro, feminista e influencer, entre otros.

Por otro lado, se ha conformado un equipo de 80 candidatos para las Juntas Administradoras Locales en 15 localidades de Bogotá. Estos candidatos también formarán parte de la coalición con el Partido Colombia Renaciente y el Partido Demócrata Colombiano.

En entrevista para el programa La W con Julio Sánchez Cristo, se le cuestionó al precandidato Rodrigo Lara sobre su alianza con el Partido Democrático Colombiano, el cual tiene posturas opuestas a las que Lara ha defendido en su campaña, como ser provida y estar en contra del aborto y la eutanasia. Lara respondió que un alcalde debe gobernar para todos y no dividir a la sociedad, y que su alianza se centra en combatir la delincuencia y trabajar en la infraestructura de la ciudad.

“Esta es una coalición genuinamente ciudadana donde se unen personas con diferentes ideas, algunos a favor de la vida y otros no. No les pregunto sobre sus posturas porque nuestro propósito es combatir a los delincuentes que roban, matan y extorsionan, y construir las 13 grandes vías que Bogotá necesita para no ser una cárcel”, dijo el precandidato Lara.

También se discutió la coherencia de Lara al aliarse con personas que tienen posturas diferentes a las suyas. Lara aseguró que, como alcalde, gobernará para todos, independientemente de sus opiniones personales, y que su objetivo es resolver los problemas de movilidad y seguridad en Bogotá. Además, enfatizó que su posición respecto a las drogas es clara: no tiene problema con el consumo personal, pero garantiza la aplicación de la prohibición en lugares donde hay niños.

Según explicó el candidato, “si una persona mayor de 18 años decide consumir, no tengo problema con eso y eso no va a condicionar mi coalición para construir las listas al Concejo. Sin embargo, lo que sí garantizo y aplico es la prohibición rotunda del consumo de drogas en lugares donde hay niños, de acuerdo con la ley 2000 de 2019, una ley que lideré en el Congreso y que prohíbe el consumo de drogas, incluso en dosis mínimas, en parques, alrededor de colegios y en polideportivos de la ciudad. Esta ley fue recientemente avalada por la Corte Constitucional”.

Lara negó que haya personas a favor de las corridas de toros en su lista y aseguró que no permitirá su regreso a menos que se realice un plebiscito que lo respalde, “le garantizo a la ciudad que si esa es una voz en la sociedad bogotana, no será una voz que guíe mi mandato como alcalde, porque yo no permitiré el regreso de las corridas de toros. Esta alianza para el Concejo no me condiciona de ninguna manera en ese tema, y ustedes conocen mi forma de gobierno”, sentenció el exsenador de base liberal.

Finalmente, Lara criticó a otros candidatos a la Alcaldía y los señaló porque, según él, ninguno es independiente.

“Este es un proceso verdaderamente independiente, a diferencia de Carlos Fernando Galán, quien cuenta con el respaldo de Germán Vargas Lleras para su campaña porque Germán quiere ser presidente. A diferencia de Jorge Robledo, que cuenta con el respaldo de Sergio Fajardo para su campaña porque él también quiere ser presidente en el 2026 y busca apoyarse en la Alcaldía de Bogotá. Los senadores del Centro Democrático respaldan a Juan Daniel Oviedo de manera un poco vergonzante, aunque no lo quieran admitir, pero están recolectando firmas en gran medida para su campaña. Aquí hay un proyecto genuinamente ciudadano donde se unen personas con ideas provida y otras sin ellas”, concluyó el candidato.

Escuche la entrevista en La W: