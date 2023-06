Lucía Bastidas denuncia falta de garantías para elección de candidato a Alcaldía de Bogotá

Bogotá

La concejal de Bogotá Lucía Bastidas pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de las irregularidades que se estarían presentando al interior del Partido Verde para escoger al candidato para la Alcaldía de la capital colombiana.

“Hay que dejar unas normas claras dentro de la democracia que está en cuidados intensivos al interior del Partido Verde. Nos quieren medir en una farsa de encuesta que mide a Oviedo, a Lara, al del petrismo, a Galán, a los verdes y líderes de opinión y el que no saque el 15% no tendrá aval”, afirmó.

Asimismo, Bastidas mencionó que en el partido hay quienes quieren darle aval a Rodrigo Lara, a Juan Daniel Oviedo e incluso a Carlos Fernando Galán.

“Quieren tener a Lara, Oviedo y Galán. Los verdes que no saquen el 15% no tendrán aval. No quieren que el Partido Verde tenga candidato”, aseguró, por lo que reclamó garantías en la elección.

Por otro lado, señaló que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, “les ha prometido a integrantes de Cambio Radical que tendrán aval en el Verde”.

“Ni lo del Concejo ni lo de la Alcaldía es transparente”, agregó.

Finalmente, Bastidas comentó que el Partido Verde “con seguridad dejará en libertad” a sus integrantes y electores para elegir al próximo alcalde de Bogotá.