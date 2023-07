No habrá paz hasta que no haya justicia: diputado sobre asesinato de Nahel en Francia

Francia se encuentra en una compleja situación de protestas y manifestaciones desatadas tras el asesinato de un joven de 17 años llamado Nahel, quien se encontraba buscando evadir un control policial para finalmente recibir el disparo de uno de los uniformados, acto que generó tal descontento que las calles del país europeo se llenaron de ciudadanos pidiendo justicia por el menor de edad.

Sobre el tema, el diputado francés, Rodrigo Arenas, pasó por los micrófonos de La W para dar cuenta de su postura al respecto.

“Hay una real ruptura entre la ciudadanía y el presidente Emmanuel Macron, a cerca de las reformas políticas y ahora una revuelta urbana de la juventud por el maltrato de la Policía”, dijo el diputado.

Asimismo, aseguró que las protestas no cesarán hasta que el Gobierno francés tome cartas en el asunto contra los uniformados causantes del descenso del Nahel.

“La solución viene del Estado y del poder público, eso marca una ruptura a lo que caracteriza a la democracia francesa, y es que el Estado no ha dejado de controlar las cosas, solo que mientras no llegue un sentir de justicia ante la muerte del joven, no podrá haber un llamado a la paz”, aseguró.

Finalmente, manifestó que la clave era trabajar para dar solvencia a este caso, en lugar de buscar culpables.

“No se puede seguir perjudicando a la ciudadanía con esas reformas, el principal problema esta en los que buscan encontrar culpables y no soluciones”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W: