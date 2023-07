Al Oído: Cero igualdad en el Ministerio de la Igualdad, ¿y la olla raspada?

Una “olla raspada” que no existió, pero a la que sí vamos a este paso y es que resultaba imposible de creer cuando se conoció, es el Ministerio de la Igualdad creado por el actual Gobierno que estará bajo la dirección de la vicepresidente Francia Márquez y tendrá 700 cargos.

Mientras tantas cosas pasan en nuestro país, llega más burocracia. Solo para que se hagan una idea, les contaré cómo está conformado este Ministerio:

5 Viceministerios

20 Direcciones Técnicas

32 Direcciones Departamentales

Todo esto ocurre preciso en época previa a elecciones como una nueva estrategia de acercarse más al territorio, tal cual como lo vimos en La Guajira: un departamento en el que hay desigualdad, en el que el pueblo wayúu representa al 48% de la población y que es el departamento que tiene el mayor índice de pobreza monetaria de Colombia, donde han muerto 34 niños menores de 5 años a causa de desnutrición.

Esta es una apuesta por retomar rumbo narrativo y de conexión con la región centro oriental y seguramente se concentrará en estos meses en sus fuertes que son la costa y el pacífico. La visita dejó la mirada simbólica y mediática y es que luego de los últimos escándalos ha venido perdiendo confianza porque pareciera ser más de lo mismo.

La Guajira representa la desigualdad que su gobierno busca contrarrestar por eso es un buen lugar para retomar la narrativa de la política del cambio.

También estamos Al Oído de un país que clama orden y en el que se están repitiendo pasados errores de intentos de procesos de paz que crecieron a los grupos armados.

Al oído de un país que exige resultados, más que discursos y que clama que por favor dejen la soberbia y terquedad. El Choco necesita resultados, también Arauca, Cauca y así muchos lugares del país. Actualmente van 50 masacres.

La carencia de una estrategia contundente en seguridad y justicia que es utilizada por los grupos criminales nos está llevando a un abismo. Dónde está la seguridad humana de la que hablaba el Presidente y el Ministro de Defensa?

¿Hasta cuándo? Ministro Iván Velásquez, ¿no cree que ante la falta de resultados y ver cómo estamos en materia de seguridad debería, por bien del Gobierno, hacerse a un lado?

Acaso el comportamiento del ELN en las últimas horas luego de un supuesto compromiso en acciones: secuestraron una sargento con sus hijos en los que se dice hay uno con autismo, asesinan a sangre fría y a traición tres policías en Norte de Santander, bombas en mina de carbón. ¿Esa es la muestra de cambio y lealtad a un gobierno que les ha creído?

No le hagan más daño al país. Colombia no aguanta más corrupción, ni violencia, no aguanta más engaños del ELN. No sean tan infames denle valor a la negociación y al país no solo son criminales son tercos y estúpidos porque están perdiendo la última oportunidad que tendrían de hacer una paz como con nadie la pueden lograr.