Hechos en Norte de Santander no muestran voluntad real de paz: gobernador Silvano Serrano

En el departamento de Norte de Santander se han registrado 24 horas de violencia, atentados y acciones por parte de la guerrilla del ELN, que han dejado tres patrulleros de la Policía Nacional asesinados, un atentado en una mina de carbón en el corregimiento de San Faustino que dejó dos personas heridas y acciones como la instalación de banderas y presuntos artefactos explosivos que generan temor en la población.

Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, se pronunció sobre estos hechos en diálogo con La W: “La situación que se presentó en el día de ayer el área metropolitana de Cúcuta y los hechos que les quitaron la vida a tres miembros de la Policía Nacional son completamente lamentables, no indican las manifestaciones de paz que se hacen a nivel país”.

El gobernador continuó: “Anoche también tuvimos una acción terrorista contra una empresa del sector del carbón, dos personas resultaron heridas. Afortunadamente, están siendo atendidas en el hospital de la ciudad de Cúcuta”.

También aseguró que, en un consejo de seguridad, “todas las autoridades hemos acordado hacer una solicitud especial al Gobierno Nacional para que genere mayores capacidades en pie de fuerza y operativas con el fin de hacerle frente a estos hechos de criminalidad y terrorismo que se han presentado”.

El gobernador Serrano reiteró el ofrecimiento de una recompensa por información que conduzca a los responsables.

“Desde la Gobernación del Norte de Santander, Policía, Ejército y alcaldías, hemos ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con los responsables materiales del asesinato de los tres patrulleros. Ayer diseñamos un plan estratégico especial para la ciudad de Cúcuta frente a la situación de convivencia y seguridad homicidios que se han presentado en las últimas semanas y se requiere particularmente que a la Policía y el Ejército se le entreguen las herramientas en el término de capacidades, para poder hacer de frente a la presencia de estos actores que desestabilizan la seguridad del departamento”.

Además, añadió “Frente a los hechos de ayer, no hemos tenido comunicación con el Gobierno Nacional, simplemente con las autoridades regionales hemos tenido comunicaciones. Los hechos que se presentaron en Norte de Santander no muestran una voluntad real de paz frente a lo que han expresado, quitarles la vida a tres miembros de la fuerza pública y atentar contra la infraestructura y generar zozobra, inestabilidad y situaciones de orden público, no son manifestaciones de paz”.

“Nosotros hemos considerado que el camino para encontrar la reconciliación de todos los colombianos es la paz, pero eso no implica que la fuerza pública, nuestra Policía y el ejército y el accionar del Estado no pueda actuar y allí hemos acompañado siempre a las instituciones y creemos que la paz es un camino, pero debe estar acompañada de acciones contundentes de la fuerza pública”.

“Este es un llamado que hemos hecho desde la federación de departamento y esperamos que si se ha anunciado un cese de hostilidades, un cese al fuego a partir de las 0 horas del día mañana puede haberse reflejado en la tranquilidad la paz de los territorios en el caso concreto de Norte de Santander”. Señaló

El Gobernador de Norte de Santander también advirtió que en estos casos falta mayor respuesta del Gobierno Nacional “la situación la enfrentamos los alcaldes y los gobernadores, es el reclamo que nosotros hemos hecho para que no nos dejen solos en los territorios, para que entreguen las capacidades operativas a la Policía y la Ejército para hacerle frente a esta situación tan difícil que vive Norte de Santander”.