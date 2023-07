Multan a la Fundación para el desarrollo de la Universidad Sergio Arboleda

La Universidad Sergio Arboleda sigue sufriendo por los enredos de cuentas y jurídicos heredados de Rodrigo Noguera Calderón, quien se hacía llamar su rector magnífico.

La Dirección de inspección, vigilancia y control de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá, entidad encargada de supervisar las fundaciones sin ánimo de lucro que funcionan en la capital, decidió en las últimas horas multar a la Fundación para el Desarrollo de la Universidad Sergio Arboleda, Fundeusa, por incumplimiento de órdenes administrativas.

La historia de esta fundación es bastante particular:

Rodrigo Noguera Calderón, el llamado rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda fue removido de su cargo por el consejo directivo del centro educativo, después de que aquí en El Reporte se conocieran las irregularidades que se venían cometiendo en ese centro docente y que fueron denunciadas ante el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Bogotá por el exdecano de derecho Leonardo Espinosa.

Noguera, a través de una empresa suya, le donó una hacienda llamada Humapo a la Fundación Fundeusa. Esa fundación estaba controlada por el propio Noguera y por su hijastro Ernesto Lucena Barrero, quien llegó a ser ministro del Deporte durante el gobierno de Iván Duque, graduado de esa Universidad.

Posteriormente la fundación le entregó el usufructo, es decir el derecho de explotación de la propiedad, a otra sociedad comercial que resultó ser también propiedad de Noguera.

En la precaria contabilidad de Fundeusa estaba registrado que el principal deudor de la Fundación era –adivinen quién– el propio Noguera a quien tiene obligaciones pendientes con la fundación por más de 2.000 millones de pesos.

Ante estos hechos, la Alcaldía emprendió una investigación sobre esta fundación y ordenó que conformara un consejo directivo real, ese parte de la orden se cumplió y fueron designados nuevos integrantes principales y suplentes del consejo directivo. También representantes legales de Fundeusa.

Pero no cumplieron con la orden de reportar la información contable y financiera como lo había ordenado la secretaría jurídica de la Alcaldía. Con lo cual no fueron subsanadas las inconsistencias encontradas en la visita efectuada el año pasado.

Hay una especie de hoyo negro sin resolver, una dimensión desconocida, en los estados financieros de la fundación de los años 2018 y 2019.

Además en un acta del año 2020 los investigadores encontraron una perla: mientras el papel señala una decisión sobre utilidades en los siguientes términos “los excedentes serán reinvertidos en el objeto social de la Fundación”, la contabilidad indicaba que en ese período no había nada que repartir, no hubo excedentes sino pérdidas.

Por esos y otros hallazgos la Dirección de inspección, vigilancia y control determinó que la Fundación para el Desarrollo de la Universidad Sergio Arboleda, Fundeusa, no ha cumplido integralmente las órdenes administrativas impartidas por la Alcaldía.

Tampoco ha cumplido con la orden de cobrarle al exrector Rodrigo Noguera una obligación pendiente por más 2.400 millones de pesos. En el reporte a la Alcaldía señala Fundeusa “hemos continuado las conversaciones con el deudor para la constitución de la garantía, se nos ha ofrecido también la posibilidad de transferirnos la propiedad de un bien inmueble, en la modalidad de dación en pago lo que estamos ad portas de lograr y de lo cual avisaremos inmediatamente a ustedes”.

La Alcaldía no está dispuesta a aceptar que se le pague a Fundeusa con la finca que ya era de Fundeusa. Y anota que si no recuperan la deuda de Rodrigo Noguera ocasionarán un detrimento patrimonial de la fundación que demostraría que los actuales administradores no proceden con la debida diligencia y lealtad a los intereses de la fundación.

La resolución de la alcaldía deja ver que los administradores de la Fundación para el desarrollo de la Universidad Sergio Arboleda han sido renuentes en su obligación de cobrarle al antiguo rector Rodrigo Noguera lo que le debe a Fundeusa y que no han cumplido con buena parte de las órdenes administrativas impartidas.

La multa inicial es de 14.250.000 pesos, pero lo más grave es que la institución les da un plazo perentorio de 30 días para cumplir las órdenes de manera integral.

Si eso no sucede la alcaldía empezará a aplicarle multas diarias sucesivas a la Fundación para el desarrollo de la Universidad Sergio Arboleda.

La percepción es que en la Universidad Sergio Arboleda persiste cierto miedo al exrector Rodrigo Noguera Calderón y que por cuenta de ese miedo no se atreven a exigirle que “tome chocolate y pague lo que debe”, después de manejar por años el centro docente como si fuera una chequera personal suya.