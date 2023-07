“Ningún colombiano debería morirse en la puerta de un hospital”: Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez conversó en La W sobre varios temas de interés como su reciente nombramiento como ministra de la Igualdad, los escándalos que rodean a personas cercanas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, entre otros temas.

Para iniciar, Márquez se refirió a las reformas del Gobierno Petro y la invitación del primer mandatario a la ciudadanía para salir a las calles para apoyar sus iniciativas.

“El riesgo está en no garantizarle los derechos a los colombianos, el derecho a acceder a una salud digna. Yo he visto morir a gente en los hospitales, ahora como vicepresidenta me toca estar llamando a las EPS para que autoricen un medicamento”, señaló.

Añadiendo que “podemos quedarnos en la discusión entre políticos o ponernos de acuerdo en reconocer que hay un sistema de salud en precariedad que tiene que brindar las garantías reales para que se preste una salud adecuada y mejoremos las condiciones de dignidad de los colombianos”.

Incluso, sentenció que “ningún colombiano debería estar tutelando para que le garanticen el acceso a la salud, ningún colombiano debería morirse en la puerta de un hospital y eso pasa en este país. Desconocer eso es estar en contra de la sociedad”.

Escuche la entrevista completa a continuación: