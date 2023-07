Vicepresidenta cuestionó informe del fiscal sobre intentos de atentados en su contra

Hace un par de meses, la misma vicepresidenta Francia Márquez denunció a través de sus redes sociales un intento de atentado en su contra. Uno de ellos, en el camino que debía recorrer justo para llegar a su casa en el departamento del Cauca.

“Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suárez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal antiexplosivos de la Sijín”, dijo Márquez en ese entonces a través de su cuenta de Twitter.

Ante esta situación, la vicepresidenta en entrevista con La W aseguró que ella tiene informes e información muy diferente a los que el fiscal Francisco Barbosa ha comentado y en lo que ha indicado no había registro de explosivos.

“El fiscal salió a decir en una entrevista que se descartaba que lo que habían encontrado eran explosivos. Sin embargo, ese no fue el informe que yo recibí de los técnicos que hicieron la detonación, incluyendo el comandante de la Policía del Cauca, ese no fue el informe que yo recibí, les puedo pasar la copia del informe oficial que me entregaron los del CTI que hicieron las detonaciones de los explosivos”, dijo Márquez.

Por último, la alta funcionaria aseguró que espera se avancen en esas investigaciones para dar con los responsables.

