¿Saharay Rojas, jefe de Gobernanza de Bucaramanga, se extralimita en sus funciones?

Luego de que se conocieran los audios que publicó Vanguardia en donde la jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas, les dice a algunos funcionarios que no tienen autonomía para tomar decisiones en temas de contratación se ha generado toda una polémica que envuelve a la administración municipal.

En entrevista con La W, Saharay Rojas inició que “llegué a ser la secretaria de Hacienda y luego llegué a ser jefe de Gabinete, yo nunca he tenido un partido político, siempre he participado con partidos alternativos, tengo muy buenas relaciones con todas las personas”.

También enfatizó en que ni Cambio Radical ni ningún otro partido ni político la ha recomendado, pues dice que eso no le gusta porque le podrían poner una agenda política, lo cual no es cómodo.

Sobre la filtración de estos audios en medio de una reunión con directores de institutos descentralizados, dijo que no le preocupa que la graben en cualquier momento porque no tiene nada de qué preocuparse. Además, enfatizó en que ella sí debe estar al tanto de la contratación en cada uno de los institutos y secretarías.

“Aquí hay equipos especializados en cada equipo, hay más de cinco vistos buenos jurídicos en cada proceso, es ilógico decir que todo está en una cabeza, lo que sí tenemos en control dentro de la Alcaldía de Bucaramanga es el control del daño, tenemos unas alertas que, si nos preocupan y las líneas misionales sí son unas preocupaciones mías permanente, es mi tarea legal”, señaló Rojas.

Además, dijo que los directores de cada instituto descentralizado sí tienen autonomía y agrega que, aunque sí se hace un trabajo en equipo, “ellos toman todas las decisiones, sí hay unas líneas programáticas”.

Sobre su posible inminente salida de la administración, Rojas señaló que esa decisión solo la va a tomar el alcalde de Bucaramanga y que ella respetará esa decisión, sin embargo, a través de su cuenta de Twitter el mandatario respaldó a su jefe de gabinete.

Sobre la contratación de personal que dice en los audios que no se permite a nadie que no esté autorizado por el nivel central, la jefe de gobernanza indicó que esto corresponde a “los temas políticos, porque los directores y los secretarios necesitamos unos equipos técnicos, entonces es para evitar que se gasten más recursos en contratación de los que deberían gastar, y segundo, que las personas deben ser idóneas; tercero, que no tengan agendas paralelas a la del alcalde”.

Sobre el tema de la coalición mayoritaria en el Concejo de Bucaramanga, la jefe de gobernanza recalcó que los secretarios sí tenían la orden de recibir siempre a los 19 concejales, pero también enfatizó en decir que ninguno de los cabildantes podía mandar en las secretarías o institutos descentralizados.

Dijo que “el Concejo me controla más de lo que se imaginan, la amistad no implica que no hagan control y esas no son las reglas políticas en Bucaramanga y lo que dice la unidad investigativa de Vanguardia es que yo ejerzo un control y esa es mi función como jefe de gabinete”.

Por su parte, Javier Flórez, director de Vanguardia, habló en La W sobre el trabajo que realizó su unidad investigativa y señaló que se conoció algo que “era un secreto a voces entre la administración municipal y entre varios sectores de la opinión pública en Bucaramanga, y es que en la alcaldía, la actitud de la jefe de gobernanza es autoritaria, de intimidación y quiere tener el control de todo el manejo administrativo de la alcaldía y sus institutos descentralizados, eso es lo que queda en evidencia en la grabación”.

Flórez también se refirió a la polémica que se presentó con la bancada mayoritaria del Concejo de Bucaramanga y señaló que “se convirtió en un comité de aplausos a la administración municipal y una aprobación de todo lo que propone la alcaldía sin ningún tipo de control político, y los minoritarios lo han denunciado”.

Volviendo al tema de la contratación, la jefe de gobernanza se refirió a la polémica adjudicación del contrato para la canalización de una quebrada, que según denuncias del concejal Carlos Parra, fue otorgado a una empresa que estaría relacionada con Martín Tavera. Según Rojas, “era una calamidad pública y esto no requiere licitación, pero se cumplieron los pliegos tipo y no corresponde a ninguna empresa de Martín Tavera, es a una empresa caleña que no tiene nada que ver con él”.

Por la relación entre la jefe de gobernanza y la esposa de Germán Vargas Lleras, el director de Vanguardia mencionó que “hay personas del Gobierno Nacional que están en la administración de Juan Carlos Cárdenas por recomendación de figuras del orden nacional. En este caso en particular encontramos que Saharay Rojas es muy cercana a la doctora Luz María Zapata, esposa de Germán Vargas Lleras, y la relación de Rojas con Luz María ha hecho que desde Bogotá se recomienden varios cargos para ser nombrados en la administración municipal”.

Por su parte, Rojas comentó que “creo que a Vargas Lleras lo he visto una vez, a la doctora Luz María le tengo gratitud, pero nunca me ha llamado a pedirme un favor de una hoja de vida y me parece super desafortunado que digan eso, esa mujer tiene mucho más poder en Bogotá que en Bucaramanga”.

Cabe resaltar que debido a esto, el concejal Carlos Parra anunció que junto al concejal Danovis Lozano y el representante a la Cámara por Santander Cristian Avendaño, presentaron una denuncia penal y disciplinaria contra la jefe de Gobernanza Saharay Rojas.