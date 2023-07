Debate: ¿son legales los audios entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta?

Este lunes 10 de julio Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, se declararon inocentes en medio de la imputación de cargos de la Fiscalía por los dineros que supuestamente abrían entrado de Odebrecht a la campaña presidencial 2014 del Centro Democrático.

Ante el inicio del proceso judicial contra el excandidato presidencial y su hijo, La W, con Julio Sánchez Cristo, habló con varios abogados penalistas para saber que viene en ese caso, en especial si los audios de la conversación entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta son legales y pueden entrar como evidencia en el juicio.

Abogado Santiago Trespalacios

“Los audios son claros, el mejor camino para Óscar Iván Zuluaga es aceptar los cargos, pero sería aceptar en las proporciones que lo dijo la Fiscalía: fraude procesal y fraude en documento privado. De aceptar los cargos estaría aceptando el enriquecimiento ilícito”, aseguró.

“Si hubiera aceptado los dos primeros cargos se tendría que enfrentar todo este proceso”, añadió.

Además, señaló que en este caso es “poco probable” que haya algún vencimiento de términos.

De la misma manera, se refirió a la prueba reina contra Óscar Iván Zuluaga, los audios que entregó Arizabaleta a la Fiscalía y por la que tendría que ser testigo contra el exmiembro del Centro Democrático.

“Una cosa es la conversación y otra la grabación. En mi opinión esas grabaciones no son legales por motivos elementales. La única manera de registrar o interceptar las conversaciones de una persona es con el permiso de quienes participan o con una orden judicial. Esta se produce en un ambiente íntimo entre dos victimarios”, afirmó

Sin embargo, aclaró que, en el caso de que los audios sean ilegales y no entren en el juicio, eso “no quiere decir que el testimonio de Arizabaleta sea inadmisible”.

Abogado Marlon Díaz

El togado también se centró en la legalidad de los audios, los que para él son ilegales porque se afecta el derecho a la intimidad. Además, aseguró que Arizabaleta y su principio de oportunidad con la Fiscalía lo llevarían a declarar contra Zuluaga.

“Bastaría con el testimonio en juicio que es a lo que se comprometió Daniel García Arizabaleta. Su situación es que la Fiscalía le aprobó un principio de oportunidad en la modalidad de suspensión penal. El compromiso que asume es ser testigo del caso. ¿Cuál es el deber de la Fiscalía? La corroboración de la información que entrega el testigo”, indicó.

“El hecho de que no exista la posibilidad de que lleven a juicio las grabaciones, no significa que no le den beneficio al testimonio de Arizabaleta”, destacó.

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Penalistas

“Discrepo de mis colegas. Cualquier conversación puede ser grabada y utilizada salvo que haya una reserva penal. Esa visión restrictiva es un poco arcaica. Las grabaciones, sin duda, son legales”, señaló.