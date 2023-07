¿Regresaron los falsos positivos? El asesinato que ensombrece al Ejército

En entrevista con La W, Deivys Villa Beleño, hermano de Javier Beleño Lara, quien fue asesinado por miembros del Batallón de Alta Montaña Número 7 y presentado como un supuesto integrante de las disidencias de las Farc en el departamento del Cesar, denunció que la muerte de su hermano el pasado 1 de marzo de este año se trató de un falso positivo.

Lo anterior, debido a las graves irregularidades mencionadas por Beleño y conocidas por La W, donde se acusó a Beleño de haber disparado junto a otras dos personas contra un contingente de soldados al mando del teniente Johan Rodríguez Cerón, pero a la víctima no le fueron encontrada ningún arma ni explosivo, ni nada con lo que pudiese agredir a los militares.

“Dispararon contra los motociclistas, mi hermano cae muerto en el momento, pero ellos no tuvieron la hombría, los pantalones, para decir que fue un error, sino que de una vez comenzaron a decir que fue un combate, que fue una muerte en combate. Mi hermano no portaba ninguna clase de arma, no llevaba uniforme alusivo a un grupo subversivo, no llevaba propaganda, llevaba todos sus documentos”, señaló Beleño en la entrevista.

Además, en lo aseverado por Beleño y los demás familiares a la Fiscalía Novena de Valledupar que actualmente adelanta la investigación, su hermano había sido contactado por una persona para desplazarse al corregimiento Media Luna del municipio de San Diego, Cesar, para cotizar una oferta de trabajo de albañilería para lo cual se desplazó a la zona donde casualmente terminó emboscado.

El principal testigo de la investigación que pone en aprietos al Ejército Nacional es el propio motociclista que estaba llevando a Javier Francisco Beleño hasta su destino a cotizar el supuesto trabajo, Raúl Aguilar Pérez, quien señaló que en el momento en que pasaron por el lugar de los hechos unos hombres armados les gritaron ¡alto! pero no se identificaron, por lo cual se devolvieron en la moto despavoridos pensando que se podría tratar de un grupo armado ilegal y en ese momento fueron atacados a bala.

“Javier Beleño Lara le pidió un chance para que lo llevara al corregimiento de Media Luna y que le iba a pagar $50.000 pesos y que era solo un momento y se iban a regresar enseguida porque iba a cotizar un trabajo de albañilería. (...) Cuando estaban devolviendo la moto comenzaron a disparar y eran disparos de fusil, él estaba bastante asustado y a toda velocidad se fue y ya Javier Beleño no estaba con él. Cuando llega a Valledupar, va a donde los familiares de Javier y observa que en las redes sociales el ejército informa que hubo un enfrentamiento del ejército y guerrilleros y que habían dado de baja a un delincuente”, señaló el testigo citado por la Fiscalía.

Además, la Décima Brigada Blindada del Ejército al otro día de la supuesta baja, que hoy es investigada por la Fiscalía, salió a anunciar a los medios de comunicación el importante “resultado” en combate, cuando la familia señala que el señor Beleño había salido a cotizar esa oferta de trabajo y no tenía relación alguna con grupos al margen de la ley.

“...manifiesta que su esposo nunca integró una banda criminal y mucho menos un grupo armado ilegal y el sustento que traía a su familia provenía de su actividad laboral como albañil”, cita la Fiscalía del testimonio de Ángela González, esposa de Javier Beleño quien incluso también aportó una declaración extrajuicio de personas que conocían a Beleño y podían dar fe de su procedencia.

Cabe señalar que la persona que le hizo la supuesta oferta de trabajo a Javier Francisco Beleño (quien tenía anotaciones judiciales), está en proceso de ser identificada, para conocer el contexto de tal oferta laboral y si tendría o no relación con los hechos.

El dictamen de medicina legal que ensombrece la operación

Dentro de las evidencias que son investigadas por la justicia en este momento también se encuentra la necropsia realizada al cuerpo de Javier Francisco Beleño el pasado 29 de marzo, donde se confirma que no le fue encontrado ningún tipo de armamento, y se detalla el impacto de bala en el casco de la víctima, siendo otra de las sospechas como detalla Deivys Beleño su hermano que enlodan al Ejército Nacional.

“¿Cómo es posible que una persona sin armamento y con su casco puesto de motociclista se va a enfrentar al Ejército, sin armamento, eso es algo ilógico, no entendemos cómo dan esa declaración tan irrisoria, simplemente porque sí, porque asesinaron a un civil y no tuvieron argumentos”, señaló Beleño en la entrevista con La W.

Las contradicciones de los militares que los tienen en aprietos

Otro de los vértices de la investigación que ha acrecentado las sospechas sobre la eventual responsabilidad de los militares al mando del teniente Johan Rodríguez Cerón en el presunto crimen contra el DIH son las distintas contradicciones que se han evidenciado en los testimonios de los implicados.

Por ejemplo, la Fiscalía Novena de Valledupar indicó que el teniente Rodríguez Cerón sostuvo que las personas que los atacaron eran tres sujetos, y luego de disparar un minuto al acercarse encontraron el cuerpo de Javier Francisco Beleño, pero todo apunta a que solamente eran dos personas (Beleño y su acompañante).

Además, el cabo Juan Andrés Claros Aragón señaló que los soldados Acuña y Betancourt, directos partícipes de los hechos, afirmaron que las personas que los atacaron corrieron hacia un lago, pero el cadáver no fue encontrado en ningún lago.

Al tiempo, el comandante del Batallón, coronel Diego Armando Corredor Toloza señaló que fue informado del combate por el teniente Rodríguez Cerón donde le dijeron que la víctima, sin arma, había disparado contra los soldados en la parte alta de una montaña.

“Los argumentos de la Fiscalía ellos mismos dicen, ahí hay una contradicción en todas las versiones de los militares porque el teniente dice una cosa, el coronel dice otra cosa, el cabo dice otra cosa”, señaló Deivys Villa.

Por su parte, la Fiscalía Novena afirmó contundentemente que “existe una presunción de grave violación a derechos humanos donde un civil pierde la vida al parecer por una ejecución extrajudicial. Hechos que deben seguirse investigando en la Jurisdicción Ordinaria”.

Actualmente, el proceso es adelantado por dicha Fiscalía luego de que la propia Justicia Penal Militar la entregara a la justicia ordinaria ante las graves dudas sobre la legalidad de la “baja” que fue publicitada con bombos y platillos por la Décima Brigada Blindada.

La respuesta del Ejército

W Radio consultó al Ejército para conocer la posición de la institución ante la grave denuncia y respondieron lo siguiente:

“Como se indicó en el comunicado de prensa de fecha 2 de marzo del año en curso, estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales en el momento en que tuvieron ocurrencia, de igual forma, internamente se adelanta una investigación disciplinaria por la situación presentada. Reiteramos nuestra disposición ante los requerimientos de las autoridades competentes, para que sean ellas quienes determinen el modo, tiempo y lugar, de cómo sucedieron los hechos, materia de investigación”.

Escuche la entrevista completa a continuación: