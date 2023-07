Cristal Aparicio, la actriz colombiana detrás del éxito de la película ‘Sound of Freedom’

Cristal Aparicio, actriz y cantante colombiana que conquistó Hollywood y venció a ‘Indiana Jones’ con ‘Sound of Freedom’, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la película que está rompiendo las taquillas en el mundo.

La joven actriz contó desde cuándo se despertó la artista que traía con ella y el momento en el que tomó la decisión de abrir su vida a la actuación.

“Mi familia es cucuteña y desde pequeña nos ha gustado mucho el arte. Luego de que mi hermano mayor fue a La Voz Kids, despertó ese sentimiento de la actuación, me quedó sonando, entonces me uní a él”, comentó.

De esta manera fue como a sus 11 años le llegó la oportunidad de interpretar a ‘Rocío’, una de las protagonistas de ‘Sound of Freedom’.

“Entramos a una academia llamada JM Producciones. Me llegó este papel a los 11 años, fue la primera película que hice y fue una experiencia increíble”, expresó.

A propósito, destacó que a la hora de interpretar el papel de ‘Rocío’ le dio “mucho sentimiento”, por lo que su casting con el director de la película fue vital, pues muchas otras niñas estaban audicionando.

¿Por qué se demoró 6 años en terminarse la película?

“Durante esos cinco largos años no supimos nada. Una semana antes no enteramos que la película iba a salir. Ahora sabemos que es un éxito y nos hace feliz que le esté yendo tan bien. La gente me ve y me dice ‘¿esa eres tú?’”, aseguró.

¿Su futuro está en la actuación?

“Desde que rodé la película he seguido actuando. Acabo de terminar de grabar una película y espero seguir haciéndolo. Me he formado como actriz durante estos años”, contó.