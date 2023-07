Pérdida del olfato podría ser el primer síntoma temprano del párkinson: neurólogo explica

En una nueva edición de los misterios del cerebro con el neurólogo Leonardo Bello, tocamos nuevamente un tema del que ya se ha hablado en Salud y Algo Más, como lo es el párkinson, una enfermedad que afecta a millones alrededor del mundo, pues pese a que muchos creen que es una condición basada en lo motriz, hay mucho más allá.

“Todos conocen el párkinson como un temblor, pero este no es el único síntoma, incluso solo el 10% de los pacientes con párkinson tiemblan. Hay otros que no se relacionan con el movimiento y uno de esos es el déficit del olfato, así como la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, entre muchos más”, reveló el neurólogo.

Asimismo, dijo que estos síntomas no motores pueden aparecer muchos años antes de la aparición del párkinson, pero eso sí, “eso no quiere decir que, si tengo déficit del olfato, entonces voy a tener párkinson, sin embargo, este sentido sí se ve afectado en un 70% u 80% de pacientes con esta condición”.

Además, agregó que el párkinson no es una enfermedad terminal, “el párkinson no mata, la probabilidad de vida puede disminuir por la pérdida de movilidad y la atrofia cerebral, pero en términos generales no los mata, mueren por otras enfermedades”.

Finalmente dio algunas recomendaciones en cuanto a la perdida del olfato para dejar claridad sobre si se relaciona o no a un indicio de párkinson:

Las personas con falta de olfato, así como con temblores sorpresivos o motores deben acudir al medico para tener prontamente un diagnóstico.

Si la persona no tiene síntomas de párkinson , sino solo la falta del olfato debe acudir a un otorrinolaringólogo para revisar que está alterando su olfato.

Si no hay ningún factor en la nariz que lo esté afectando, allí sí se debe empezar a buscar dentro del cerebro lo que puede generar esta pérdida.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: