Las líneas rojas de Fabio Valencia Cossio en la negociación con disidencias de las Farc

El exministro del Interior Fabio Valencia Cossio pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la designación como miembro del grupo negociador del Gobierno Nacional con las disidencias de las Farc.

“Es un proceso complicado, difícil, pero uno tiene que devolverle al país tantas cosas que le ha dado. Es un llamado que el presidente Petro al expresidente Uribe diciéndole que quería un delegado del Centro Democrático estuviera en la mesa de negociación”, dijo.

“Uribe me llamó y me dijo la persona más indicada y con más experiencia era yo. Me dijo ‘si usted acepta bien’”, contó, a lo que le respondió al expresidente que quería hacerlo como representante del partido, no a título personal.

De la misma manera, aseguró que, con el ánimo de ayudar, representará las ideas que el Centro Democrático ha defendido durante años de cómo hacer la paz.

¿Cuáles serán sus líneas rojas en la negociación?

“Hay unas normas que hay que cumplir. Todos los delitos de lesa humanidad y de guerra tienen que ser sancionados de alguna manera. Se buscarán mecanismos para la implementación de esas sanciones y se debe respetar el DIH y a la sociedad”, expresó.

Además, mencionó que el delito de narcotráfico es el problema que ha estado detrás de estos grupos, “pero que realmente ha sido como la gasolina que ha tenido esta problemática”.

Asimismo, destacó que Colombia está cansada de “tanta violencia”, otra razón para ser parte del equipo negociador.

Por otro lado, señaló que tiene que ‘empaparse’ bien del tema para saber si a estas disidencias entrarían en la Justicia Transicional o solamente les aplicaría el sometimiento.

“Eso hay que estudiarlo muy jurídicamente. Hay que ver quiénes no participaron en el proceso (en el gobierno Juan Manuel Santos) y quienes no. Hay que mirar jurídicamente cómo se soluciona esa situación”, concluyó.