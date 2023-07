No le envié, ni él me pidió hojas de vida: Andrés Calle sobre Gilberto Rondón en el FNA

La Plenaria de la Cámara de Representantes eligió al representante cordobés Andrés Calle, del Partido Liberal, como su nuevo presidente. Calle logró mayorías y bloqueó la postulación de su copartidario Julián Peinado, el único que seguía compitiéndole.

En diálogo con La W, el representante se refirió a los comentarios que han surgido por su cercanía con el Gobierno Nacional y las diferencias que hay entre el Partido Liberal y el presidente Gustavo Petro.

“El partido liberal sigue siendo un partido de gobierno por la decisión de la máxima autoridad del partido. En ese ejercicio, estamos acompañando una agenda en la que creemos y defendemos, pero que, por supuesto proponemos los cambios pertinentes que desde las regiones proponen cada uno de los congresistas”, dijo.

Asimismo, fue tajante al decir que “no tengo ningún tipo de representación en el Gobierno Nacional, tengo un profundo espíritu de transformar la realidad social de mi país. Me siento identificado en muchas personas, Luis Fernando Velasco es gran amigo mío, con quien hice campaña para el presidente Gustavo Petro”.

Por otra parte, el representante dejó claro durante la entrevista que “solo tengo respeto por el presidente de la colectividad, he sido amigo del presidente César Gaviria hace cinco años, por él solo tengo respeto, es el hombre de la Constitución del 91 y creo que hizo gran parte de la historia de mi partido”.

Entre otras cosas, el nuevo presidente de la Cámara se refirió a la polémica que se generó en el Fondo Nacional del Ahorro por cuenta de la entrega de hojas de vida del Partido Liberal al entonces presidente de la entidad Gilberto Rondón.

Sobre esto, Calle mencionó que “mi ejercicio político siempre lo he hecho del lado del pueblo, yo no he tenido necesidad de cuotas burocráticas para elegirme (…) mi ejercicio lo he hecho con vehemencia. El doctor Gilberto Rondón no solo es mi amigo de hace muchos años, sino que ha sido mi abogado, tengo una profunda amistad con él, por eso tengo la tranquilidad de que se investigue lo pertinente y aquí estoy para responder”.

Añadiendo que “no le envíe, ni me pidió hojas de vida el doctor Gilberto Rondón. A mí no me ha dado puestos, si me quieren atribuir otra cuota en el Gobierno, pues atribúyanme al doctor Rondón, quien es mi amigo y mi abogado”.

Escuche la entrevista completa a continuación: