Iván Name. Foto: (Colprensa - Camila Diaz)

“No tengo ninguna prevención para la aprobación de las reformas”: Iván Name

Iván Name, nuevo presidente del Congreso, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de su victoria al interior del Senado y la posición que tendrá frente al Gobierno Nacional y sus reformas.

“Estamos a 90 días de elecciones regionales, entonces será un reto muy grande. Cada uno buscará los mejores resultados para su política. El funcionamiento del Congreso, su operación, no se verá afectada. Ya está todo programado”, dijo.

“Posiblemente haya alguna dinámica menos intensa, pero en términos generales esperamos que no se afecte”, agregó.

Asimismo, se refirió a los cambios que plantea el Gobierno Nacional con sus reformas, reconociendo que, aunque no apoyó a Gustavo Petro en su candidatura presidencial, no habrá una actitud en contra de sus proyectos.

“Nosotros pedimos entendimiento, pero nos volvemos incomprensibles porque distorsionamos aún la mejor buena voluntad y buscamos enfrentar acciones de unos y otros. Tenemos todos que hacer una conversión”, aseguró.

De la misma manera, aclaró lo que han catalogado como un posible ‘plan tortuga’ en el Congreso para demorar el trámite de las reformas.

“Propuse que volviéramos a un Congreso deliberante para discutir a profundidad las ideas y un medio dijo que era un ‘plan tortuga’ para sabotear las reformas. Quién puede en minuto y medio armar una intervención seria. Por eso he propuesto que el congresista tenga un tiempo prudente”, sostuvo.

Ante puntos de las reformas que puedan ser tramitados, mencionó que serán actualizados y corregidos según la temática normativa del nuevo Congreso,

¿Prevención contra las reformas?

“No considero antecedentes que supriman la disposición de un congresista frente a las propuestas que nos lleguen del Gobierno. Eso hace parte de la vida y las preferencias. No tengo ninguna prevención para la aprobación de las reformas. Apoyaremos lo que consideremos apropiadas para el país”, afirmó.

Por otro lado, no halló la necesidad de comprometerse al aire en La W con que no tendrá recomendados para cargos en el Gobierno Nacional, pues “he sobrevivido muchos años en la democracia sin necesidad de eso. Soy un senador de modesta votación, no pertenezco a las grandes representaciones políticas”.