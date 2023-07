¿Se repetirán las elecciones en España? Eurodiputado explica panorama electoral

Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado y exministro socialista de justicia, habló en La W sobre los resultados de los comicios del domingo 23 de julio en España, en donde el conservador Partido Popular (PP) consiguió la mayoría de los votos.

López explicó que “la situación en España es muy compleja y sin duda es una de las más polarizadas de Europa, hay una confrontación entre derecha e izquierda muy intensa que explica que no sea pensable una gran coalición (…) no ha sido fácil, las urnas han hablado y se delinea un paisaje pluralista con dos bloques equilibrados, sin embargo, solo una aritmética delinea una investidura viable y es la que pude encabezar Pedro Sánchez, no parece viable la investidura de Feijóo”.

Añadiendo que “la Constitución en España establece que, si dos meses después de las elecciones y del primer intento de investidura todavía no hay gobierno a la vista, el rey no tiene otra opción que convocar otras elecciones, es un mandato constitucional”.

Asimismo, López Aguilar resaltó durante la entrevista que “el parlamento español es bicameral, pero la Cámara políticamente pesada es el Congreso de los Diputados que inviste al presidente, el Congreso de los Diputados puede cambiar el gobierno a través de una moción de censura constructiva. El Senado es una cámara legislativa de enmienda revocable por la mayoría del Congreso”.

El eurodiputado también comentó que “el PP tiene una gran responsabilidad en la convivencia en España y es el que tiene que recorrer una distancia para ser capaz de dialogar con otras fuerzas políticas si alguna vez quiere conseguir una investidura holgada en la Presidencia”.

