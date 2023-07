“Desde su abuelo se vienen robando este país”: Alejandro Ocampo a Paloma Valencia

El representante Alejandro Ocampo tuvo un debate con la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia a través de los micrófonos de La W por el nombramiento de Andrés Camacho como nuevo ministro de Minas y Energía.

El debate generó un ‘choque’ de versiones y una discusión en la que Ocampo cuestionó al Centro Democrático y lo hecho por expresidentes como Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque.

“Basta ya de que los del Centro Democrático quieran que siempre beneficiemos a sus amigos. Amigo de ellos que los apoyó, que los financió o que tiene un desarrollo con ellos, hay que hacerlo o somos malos”, comentó.

“El país tiene que cambiar. Tuvieron desde Uribe y no pudieron, metieron todos los funcionarios que quisieron y no pasó nada (…). Una cosa es que seamos parlamentarios y otra es que venga a maltratar la gente”, añadió.

Ante esto, Valencia le respondió pidiéndole que dijera nombres de los “amigos” que ellos en el Centro Democrático están ayudando. “A mí no me meta en negocios de ningún tipo porque no los he tenido jamás”.

Fue en ese instante cuando Ocampo le pidió a la senadora Valencia hablar de la calidad de los ministros del Gobierno Petro.

“Uno no puede ser irrespetuoso con la gente que viene de la academia”, aseguró Ocampo ante los reproches de la senadora por el nuevo MinMinas.

Posteriormente, el representante Ocampo recriminó a la senadora por el papel que, según él, jugó su abuelo.

“Desde su abuelo se vienen robando este país, su abuelo ayudó a que este país se perdiera. Su abuelo fue culpable de que las Farc existieran (…) Usted representa esa rancia clase política de toda la vida que ha vivido del Estado, que ha sido injusta con los pobres, que ha creado desequilibrios y desigualdades”, mencionó Ocampo.

“Representa esa clase política oligárquica que ha despreciado a los pobres, a los indígenas y a los negros”, añadió.

Finalmente, en medio de las palabras del representante del Pacto Histórico, la senadora Valencia aseguró que interpondrá una demanda por las acusaciones.

“Hoy mismo le pongo una demanda para que demuestre que mi abuelo se robó un solo peso”, concluyó.