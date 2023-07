Netanyahu está atacando los cimientos de la democracia en Israel: Yorai Lahav- Hertzano

Yorai Lahav- Hertzano, miembro del parlamento israelí para el partido Yesh Atid, habla sobre la aprobación de la ley que anula la doctrina de la razonabilidad, la primera ley de la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

En la entrevista, Lahav- Hertzano comentó que “es una crisis muy grande sin precedentes que afecta la democracia, el Gobierno está atacando los balances y los cimientos de la democracia en Israel, quiere cambiar el carácter de un país democrático, así que es un mal momento en la historia del país”.

Asimismo, indicó que en Israel hay leyes básicas que ponen limites y sientan normas, “lo que hizo la coalición de Netanyahu fue romper las reglas, él rompió con eso sin el consenso de las partes. Ya van 30 semanas de protestas, miles de personas han salido a defender los derechos fundamentales y lo seguirán haciendo porque no tienen otro país y quieren pelear por su futuro”.

En cuanto a la posición de Estados Unidos sobre la ley que anula la doctrina de la razonabilidad, Lahav- Hertzano resaltó que “las relaciones entre ambos países son muy fuertes, el presidente Joe Biden criticó la manera en la que Netanyahu hizo esta ley con afanes, así como los expertos, pero el primer ministro no escuchó estas advertencias”.

Por último, mencionó que “no importa cuánta mayoría tenga en el parlamento Netanyahu, no se puede destruir la fundación constitucional, no se puede revertir esos derechos democráticos que tiene Israel, eso no lo vamos a permitir, así ellos tengan mayoría”.

