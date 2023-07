Cr. Aguilar se ‘montó al bus’ de Héctor Mantilla para llegar a la Gob. de Santander

Bucaramanga

Aunque el exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, no ha inscrito su candidatura a la Gobernación de Santander ya tiene el aval del Partido de La U y ahora tiene el apoyo del coronel Hugo Aguilar quien a través de su cuenta de instagram ya comenzó a hacerle campaña.

El coronel retirado Hugo Aguilar subió una historia a su cuenta de instagram en donde compartio un video de la cuenta ‘Santander en grande’ que hace parte de la campaña de Héctor Mantilla.

Incluso uno de los hijos de Aguilar, Luis José Aguilar, también ha publicado en su cuenta de twitter y de instagram el apoyo a la campaña a la Gobernación de Héctor Mantilla.

De hecho, durante el fin de semana, Mantilla estuvo haciendo correría en el distrito de Barrancabermeja y en medio de una reunión con varias personas se refirió al tema de seguridad en el departamento y fue enfático en decir que “se nos está saliendo de control el departamento, al igual que ya se salió de control el país y no es porque el gobernador no haya hecho nada actualmente sino porque no ha contado con las herramientas“.

El actual gobernador de Santander es Mauricio Aguilar, hijo del coronel Hugo Aguilar y hermano de Richard Aguilar, quienes también han sido mandatarios en del departamento.