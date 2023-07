Gustavo Bolívar, exsenador de Colombia. Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images.

El metro no va a solucionar los trancones en Bogotá: Gustavo Bolívar

El exsenador y ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar conversó en los micrófonos de La W sobre la polémica que se ha generado en las últimas horas por el futuro del Metro en la capital del país.

De acuerdo con Bolívar, “si de aquí al primero de enero no se ha podido solucionar la solicitud del Gobierno en el sentido de que lo mejor para la ciudad es soterrar el tramo de la Avenida Caracas no hay nada que hacer, darle curso y seguir la obra, pero estamos luchando para que Bogotá no tenga esa cicatriz por 100 años”.

Añadiendo que “no nos oponemos a que la obra continúe, la obra ya arrancó, pero ellos pueden venir construyendo esa primera línea por la Avenida Primera de Mayo desde Bosa y nosotros tratar de que el consorcio chino y la misma alcaldesa entren en razón al daño histórico que le van a hacer a la ciudad poniendo un metro elevado encima de unos buses”.

En esa misma línea, el candidato comentó que “las ciudades que tiene más líneas de metro son las más trancadas, es decir, el metro no va a solucionar los trancones en Bogotá, lo que va a solucionar los trancones es desaturar las proximidades”.

¿El metro no se va a hacer?

Sobre este punto, reiteró que “si el primero de enero, en el momento de la posesión, si no se ha solucionado el problema de soterrar la Avenida Caracas y eso ya está andando, pues vamos para delante, el metro sigue porque es una obra que no se puede parar”.

Por otra parte, se refirió a la polémica que se generó por la entrevista que tuvo con la periodista Camila Zuluaga, en la cual habló sobre la inseguridad en Bogotá.

“Un niño bachiller que sepa informática y además sea bilingüe difícilmente va a ir a pegarle una puñalada a otro porque está insertado en un mercado laboral mundial, eso fue lo que dije”, explicó.

