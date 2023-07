Han querido legalizar la pedofilia en la industria: productor de ‘Sound of Freedom’

Eduardo Verastegui, productor de ‘Sound of Freedom’. Foto: Getty Images.

“Hay que unir nuestras voces, los niños no se venden”: productor de ‘Sound of Freedom’

Eduardo Verastegui, productor de la película ‘Sound of Freedom’, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el revuelo mundial que ha causado la producción audiovisual que llegará a los cines de Colombia el próximo 31 de agosto.

El actor, productor y activista mexicano relató en la entrevista la dura travesía que tuvo que pasar para poder llevar a cabo esta película que se basa en las experiencias de un exagente de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

“Hace ocho años conocí a Tim Ballard, un exagente de seguridad interna de Estados Unidos y cuando me entero de lo que este agente, con su grupo, rescatan a niños secuestrados que son explotados sexualmente, en ese momento Alejandro Montealegre y yo nos quedamos en shock”, relató para iniciar.

Añadiendo que “cuando conocí a Tim Ballard quedé inspirado de conocer a héroes reales, gracias a él entendí el dolor por el que pasan muchos niños (…) con un arma tan poderosa como es el cine decidimos hacer una película basada en el rescate más poderoso que han hecho, nos contó la historia del rescate en Cartagena, Colombia. Ahí empezó todo”.

Asimismo, resaltó que pese a las advertencias que hicieron antes de empezar con el proyecto, estaba decidido a hacer la película con el fin de ayudar a cientos y miles de niños que sufren de la explotación sexual. “Yo no quiero esperar hasta que esta tragedia me pase a mí para despertar y hacer algo, desde ahí empezó esta aventura. Hay que unir nuestras voces, los niños no se venden”.

Por otra parte, Verastegui comentó que lo más difícil de todo este proceso fue conseguir la financiación.

“Cuando estábamos a la mitad de la producción, yo había firmado un convenio con una película, un contrato para una segunda parte de la película, un contrato para un documental, yo tenía a unos amigos dentro de Foz Latinoamérica que les interesaba mucho el tema y que querían jugársela conmigo en este proyecto, hasta que de pronto Disney compra FOX, por lo cual nuestro contrato y nuestra película pasaba a ser de Disney, ellos vieron la película y me dijeron que no era para ellos. Un año y medio después recuperé los derechos y empiezo a tocar puertas y todos decían que no”, explicó.

De acuerdo con el productor, fueron tres años y medio tocando puertas y aun así nunca se rindió. “No me quedé con los brazos cruzados sabiendo que este es un problema global, principalmente entre Estados Unidos y México. Así que visité los 32 estados, le pedí a los gobernadores que enseñaran la película invitando a todos los lideres de los estados para firmar un convenio donde hacemos el compromiso de radicar cualquier trata de niños en el estado”.

Luego de esto, recibió la llamada de Angel Studios, quienes finalmente le dieron la mano para poder realizar la película.

Entre otras cosas, sobre la temática de la cinta, el productor mexicano indicó que, aunque la historia es de la vida real y trataron de reflejarlo, por respeto a la audiencia, “decidimos contar un claro oscuro, simbolizamos el bien y el mal para que la gente pueda digerirla y que entienda que esto es algo real”.

La pedofilia en la industria

Verastegui también comentó en la entrevista que “Disney tiene una agenda de sexualizar a los niños, esa es la realidad, no es que ellos sean carteles que se dedican al tráfico de niños, no, pero es otro tipo de industria que promueve la pedofilia. Han querido legalizar la pedofilia en muchos lugares”.

Por último, el productor dejó claro que esta película es un movimiento global, “un movimiento de luz, de conciencia, una vez que los presidentes reciban la presión mediática, junto con los congresos, ellos pueden hacer mucho”.

Escuche la entrevista completa a continuación: