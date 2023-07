Nuestro interés es mantener la democracia colombiana y norteamericana: María E. Salazar

El jueves 27 de julio se llevó a cabo una audiencia en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington D.C. El motivo de la audiencia fue pedirles a varios funcionarios del Gobierno del presidente Biden explicaciones por el trato que se le ha dado al Gobierno Petro en Colombia. La citación la hizo la representante republicana María Elvira Salazar en el Subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara.

En entrevista con La W, la congresista aseguró que “los hermanos colombianos son los que tienen que determinar cuál es el balance. Como jefe del Subcomité hice mi labor en cuestionar las políticas de gobierno del presidente Petro y el hecho de que Estados Unidos ha determinado que ya no van a contar las hectáreas de coca que se siembren dejando ciegos a los organismos de inteligencia en dónde tienen que combatir la droga”.

Añadiendo que “durante el tiempo de las administraciones anteriores del gobierno colombiano tuvieron más éxito, no soy nadie para poder calificar si fracasó o no, nuestro deber como ciudadanos decentes del mundo es combatir el narcotráfico no alentarlo”.

Por otra parte, señaló que “nuestro único interés en este Comité es mantener la democracia norteamericana y la democracia colombiana y que las instituciones colombianas se mantengan de la manera en la que están ahora, eso es lo que queremos hacer independientemente del gobierno de turno, las instituciones son sólidas y se deben respetar y mantener, empezando por las Fuerzas Armadas”.

