‘La espada de Bolívar’, el libro de Patricia Lara que revive el robo de ese símbolo patrio

Patricia Lara, periodista y escritora colombiana, dialogó en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su nuevo libro ‘La espada de Bolívar’, en la que relata de una forma particular cómo se produjo el robo de ese objeto invaluable para Colombia.

“El culpable de ese libro es mi hijo, Federico Gómez Lara, director de Cambio que un día me puso oficio y me dijo que hiciera una crónica sobre la Espada de Bolívar, entonces me puse a averiguar. Al otro día me buscó Juan David Correa de Planeta para hacer un contrato para un libro de la historia de la espada”, dijo.

Narró que le fue necesario irse del país en dos ocasiones para Europa para poder terminar este libro lo más pronto posible.

“La primera dos meses y la segunda dos meses más. Entonces en cuatro meses lo hice, pero de a saltitos porque Cambio no me da tiempo”, señaló.

Además, calificó su investigación y su desarrollo periodístico como algo “de locos”.

Asimismo, señaló que de todas las manos por las que pasó la Espada de Bolívar, una de las que le llamó más la atención fue cuando estuvo en poder de una pareja de poetas: Armando Orosco e Isabel García. “Él dormía con la espada y la abrazaba”.

Por otro lado, se refirió a las coyunturas que tiene el país, sobre todo a la división que hay en la izquierda política colombiana.

“A la izquierda les cuesta mucho trabajo permanecer unidos y eso se refleja en el Gobierno: ¿cómo es posible que él haya declarado rota la coalición de Gobierno?”, indicó.