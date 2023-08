¿Por qué el ministro del Interior no estuvo en la primera reunión Petro – Name?

Tras la primera reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Senado, Iván Name, llamó la atención la ausencia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en ese encuentro. En diálogo con La W, Name explicó lo sucedido, los temas conversados y el relacionamiento que tendrá su Presidencia con la Casa de Nariño en los próximos 12 meses.

En primer lugar, el senador señaló que tiene la disposición para tramitar la agenda legislativa del Gobierno, sin ningún tipo de prevención.

“El mensaje del Congreso al presidente es su disposición para tramitar las reformas y que, lo que haya de convenir al país, el Congreso lo apruebe y lo que no considere conveniente, entonces lo revise o no lo apruebe, que es el trámite propio de las democracias”, dijo.

Sobre la interlocución con el ministro Velasco, Name indicó que ya pasó la página, aunque recordó el episodio por el que su relación empezó a ser tensa.

“Hay diferencias. No sé si fue para elogiarme, pero dijo que me había elegido una especie de dinosaurios de otras épocas. A mí no me ofende cuando se trata de hablar de tradición, de experiencia y ese tipo de cosas que también son muy valiosas. Entonces habló de líderes tradicionales, como si eso fuera una situación no conveniente, pero eso ya fue superado”, agregó.

Sin embargo, el congresista indicó que está listo para sentarse con el jefe de la cartera política para trabajar en las distintas reformas que el Gobierno Nacional ha radicado y que, según aseguró, se tramitarán sin ningún contratiempo.

A la cita que cumplió en la Casa de Nariño asistió también Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia e integrante, como Name, de la Alianza Verde.

Escuche la entrevista completa a continuación: