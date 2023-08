Con mesas de trabajo en Bogotá se buscarán acuerdos con comunidad indígena del Cauca

El Gobierno, a través de los Ministerios del Interior, de Agricultura, y de Vivienda, llegaron a un acuerdo con la comunidad indígena denominada los ‘Nietos del Quintín Lame’, que posibilitó el desbloqueo de la vía Panamericana que conecta a las ciudades de Pasto, Popayán y Cali.

Ante este desbloqueo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró en La W que parte de estos bloqueos es porque en varias ocasiones, en diferentes gobiernos se han ofrecido cosas imposibles de cumplir dejando “la semilla del bloqueo”.

Le puede interesar: Tenemos que parar la criminalidad en el país: MinInterior tras muerte de policía en Huila

“No se necesita bloquear una vía para hablar con este Gobierno. Y por eso, cuando hablamos con los líderes de la protesta decimos, vamos a hablar, no se necesita bloqueo. Apenas lleguemos a la región, levántenos el bloqueo. Y efectivamente, cuando llegamos, inmediatamente abrieron un carril de la vía. Habían utilizado una maquinaria, cosa que rechazamos de la concesionaria que está haciendo la doble calzada Santander de Quilichao - Popayán y habían generado unos bloqueos, unos obstáculos impresionantes de tierra en la vía. Y entonces comenzaron a limpiar también estos obstáculos”, dijo el alto funcionario.

De igual forma, la comisión del Gobierno que asistió a los diálogos explicó los inconvenientes que traen este tipo de bloqueos.

“Nos sentamos, fuimos muy sinceros y explicamos con suficiente claridad el daño que se le hace a la economía de la región con estos bloqueos. Nariño, que tuvo unas dificultades muy grandes con el derrumbe que pudimos superar con una vía provisional. Ya estamos terminando la vía definitiva y entonces decimos, hombre, no nos sigamos quebrando al pequeño lechero, al comerciante. No afectemos a la persona que tiene que salir a hacer su cita médica en la ciudad de Cali, no dañemos la economía del resto de la gente”, agregó.

Así las cosas, según el ministro Velasco, se llegó a un acuerdo basado en el diálogo.

“Ellos estarán en Bogotá, una delegación. Nos sentaremos con los ministerios que tienen que responder a unas demandas que cuando una ley es bastante sensata, lo que quieren es que les mejoren algunas vías terciarias, que haya una inversión en vivienda. Todavía no se ha terminado el proceso reconstructivo de una avalancha que ocurrió hace más de una década. Proyectos productivos, presentémonos y veamos realmente hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer. No queremos mentirles, queremos ser muy honestos y con ese acuerdo vamos a sentarnos a organizar juntos lo que puede ser una acción del Estado en esa zona”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: