No sentimos que sea una amenaza para la agenda legislativa: MinInterior sobre Iván Name

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, conversó para los micrófonos de La W sobre los ‘golpes’ que recibió el Gobierno Nacional tras la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes y la Comisión Primera del Senado de la República.

Sobre esto, Velasco indicó que “sí creo que en el Congreso se puede debatir. La respuesta de la Cámara en donde está el liderazgo joven fue muy interesante, vemos una votación de 180 votos a favor de Andrés Calle que es una persona que estuvo comprometido desde la campaña con el proyecto de Gustavo Petro (…) yo no voy a decir ni a desconocer que al Gobierno le hubiera parecido una mejor decisión política cumplir los acuerdos en el Senado, de todas manera el doctor Blanco merece respeto y no creo que sea una persona que llegue a destruir una agenda que no es del Gobierno, es del país”.

Añadiendo que “yo no creo que esto sea una cosa personal, en el Congreso se dan unas dinámicas y las personas se expresan políticamente, esa es la democracia (…) yo creo que el momento clave en donde veremos cuál es la actitud del Congreso y del Senado es cuando lleguen los proyectos del Gobierno”.

Asimismo, el jefe de la cartera política comentó que “en el Senado se da una realidad política que nosotros tenemos que reconocer y que sabremos qué tanto se expresará en estudiar o no los proyectos de ley cuando lleguen. De hecho, de la Comisión séptima del Senado salió el proyecto de reforma pensional que tiene que llegar a la Plenaria del Senado. Estamos completamente seguros que bajo la conducción del presidente Name se va a poder estudiar ese proyecto con garantías para todos”.

¿Luis Fernando Velasco saldrá del Ministerio del Interior?

Sobre este punto, el ministro fue tajante al decir que “recibimos un partido de la Champions después de que el presidente anunciara el rompimiento de una coalición y con ese rompimiento sacamos adelante el Plan de Desarrollo, reformas constitucionales, una reforma a la salud, una reforma pensional, una agenda legislativa que dejó viva casi todas las iniciativas”.

En esa misma línea, puntualizó que “es evidente que cuando uno acepta un ministerio antes de aceptarlo tiene que dejar preparada su carta de renuncia porque los ministros deben responder a una política de gobierno y mientras el presidente crea que uno puede ser útil pues el señor presidente dirá hasta cuándo uno lo acompaña”.

