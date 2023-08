¿Está en riesgo Nicolás Petro en Barranquilla? Detalles del caso con abogado David Teleki

El abogado de Nicolás Petro, David Teleki, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre lo que viene para la investigación que adelanta la Fiscalía y por la que un juez decidió dejar libres al hijo del presidente Gustavo Petro y su exesposa, Day Vásquez.

“Estamos esperando expectantes para que se adelanten las tareas que tiene él ante la Fiscalía. Lo importante es que está descansando con su familia”, mencionó.

“Él ya empezó a declarar, pero esas son reservadas. El país tendrá que esperar a que muestren esas declaraciones en proceso judiciales. Por ahora hay que tener mucho cuidado porque se puede dañar la investigación”, añadió.

Asimismo, hizo referencia se refirió a la seguridad de Nicolás Petro luego de su regreso a Barranquilla. Mencionó que esperan coordinar con la Unidad Nacional de Protección (UNP), Policía y CTI.

De la misma manera, habló sobre el hombre que se identificó como un abogado y que quiso entrar al búnker de la Fiscalía para dialogar con Nicolás Petro.

“Por la situación que se vive se presentaron alarmas, pero no sabemos cuál fue la intención de esta persona. No nos podemos atrever a asegurar, pero causó inseguridad y suspicacias; presentarse de esa forma no fue la mejor”, señaló.

Sobre los chats que al parecer omitió mostrar la Fiscalía en donde se hace referencia a Álex Char, uno de los líderes políticos más importantes del Atlántico, dijo: “no tengo ningún elemento para referirme a ese aspecto”.

¿Qué sigue en la investigación?

“No puedo dar detalles sobre las líneas de investigación porque la Fiscalía y nosotros debemos hacer nuestro trabajo”, sostuvo.

Finalmente, comentó que no tiene conocimiento de la cifra exacta de dinero que habría entrado a la campaña Petro Presidente de una manera ilegal.