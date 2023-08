Al Oído: ¡Mediocres! Aumenta el secuestro y la respuesta es tener prudencia en las vías

Es lamentable lo revelado ayer por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien reconoce que los secuestros en Colombia aumentaron en un 90%, los hurtos a personas un 24% y las extorsiones un 23%.

De no creer que la mediocridad llegue para pedir a los ciudadanos prudencia para andar por las vías del país para no ser secuestrados, en lugar de tener contundencia con los grupos ilegales.

En la mesa de negociación no hay una ruta definida. En realidad, tener diálogos de paz simultáneos con todos los grupos ilegales y con el ELN requiere de acuerdos concretos que todavía no han dejado con claridad.

Constantemente, nos preguntamos con cuál ELN se está en la mesa de diálogo: con el que afirma tener intención de firmar la paz o el que, como siempre, no se compromete desde las acciones con dicha negociación. Esto no es nuevo, es una reacción de siempre.

En las últimas horas, se conoció un supuesto plan –denunciado por la Fiscalía– que tienen para asesinar al fiscal Francisco Barbosa. Esto se suma a todo lo que está ocurriendo, no admite absolutamente nada, ¿qué dicen los negociadores? ¿Qué dice el alto comisionado? ¿Saldrán como el canciller Álvaro Leyva a decir, sin pruebas, que no creen en eso y que puede ser un sabotaje a la paz?

Se debe reorganizar la narrativa del Gobierno, la estructura de la agenda de paz y la estrategia de seguridad del país. ¿Cuántas banderas rojas más le van a pasar al ELN?

La miopía de este grupo armado ilegal nos aleja de la solución al conflicto, su ceguera empieza apagar la llama de la paz y a generar un rechazo colectivo cada vez mayor. Amenazando y atacando no han conseguido ni conseguirán nada. Son infames.

La senadora Paloma Valencia se refirió al tema en su cuenta de Twitter y exigió que paren las negociaciones: “Exigimos que el Gobierno suspenda el diálogo con el grupo terrorista ELN, ¿o van a esperar asesinatos para entender que no hay voluntad de paz?”.

Lo último es que el ELN niega cualquier atentado contra el fiscal Francisco Barbosa y dicen que intenta un saboteo al proceso. ¿Les debemos creer cuando solo han tenido acciones contrarias a la paz?

Si el orden público y la seguridad no se priorizan, no se puede hablar de paz total. El Gobierno se debe apretar el cinturón en la mesa de diálogos, no pueden permitir que este grupo se burle más del país.

¿Cuál voluntad de paz, si desde que anunciaron diálogos han cometido más de 90 acciones violentas?