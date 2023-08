“Una diatriba contra Petro”: Carolina Corcho dice que Alejandro Gaviria miente en su libro

La exministra de Salud Carolina Corcho pasó por los micrófonos del Reporte Coronell de La W en donde se refirió al nuevo libro de Alejandro Gaviria, ‘La explosión controlada, la encrucijada del líder que prometió el cambio’, como una “diatriba” contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

Corcho leyó el libro y tras esto llegó a la conclusión de que Gaviria en el texto está diciendo “asuntos que no son verdad y que no ocurrieron”.

“Es una diatriba, una permanente adjetivación de epítetos contra el presidente de la República. De cabo a rabo se encuentran expresiones y descalificación a la personalidad del presidente. Yo me aparto de esa manera de abordar el debate público”, aseguró.

A la exministra de Salud le llamó la atención que en el libro no hay ningún capítulo referido a la educación, algo curioso para ella, pues Gaviria era el ministro de Educación. “De 167 páginas, solo 2 se refieren a ello de manera pasajera”.

“En sus entrevistas él dice que es un libro de análisis de política pública. Yo no lo veo, claramente no lo es. Si lo fuera tendría que haber un capítulo de educación, pero no existe”, señaló.

Asimismo, concluyó que el autor “se diferencia de fondo del programa de Gobierno del presidente”, por lo que se preguntó “¿por qué aceptó ser parte de un gabinete de un programa que no se comparte? Si no hay nada de educación, ¿qué estaba haciendo Alejandro Gaviria?”

Reforma a la salud

Comentó que la reforma a la salud es algo que se viene construyendo hace años de la mano de la sociedad civil y que el presidente Petro conoció el 8 de noviembre de 2022.

“Nosotros conversamos a fondo sobre las ejecutorias que haríamos en el Ministerio de Salud y cómo sería la discusión de la reforma. Nos sentamos el 5 de enero con el presidente a discutir”, dijo, aunque resaltó que el mandatario de los colombianos conocía bien el texto.

Y es que indicó que Gaviria sugiere en el libro que el presidente fue engañado frente a la reforma a la salud: “eso es falso”.

“Si escuchan las últimas entrevistas de Gustavo Petro, él sigue defendiendo los elementos de la reforma”, añadió.

“Yo me entero en diciembre que el ministro de Hacienda no estaba de acuerdo con la reforma y que había una estrategia de presentar unas cifras y dar un concepto para que hiciera inviable el presentar la reforma. Cuando me entero de esto conformo mi propio equipo económico dirigido por el profesor Luis Jorge Garay”.

Fue en ese momento en donde aseguró que esa oposición dentro del Gobierno a la que se enfrentó estaba conformada por Cecilia López, Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y un el director de Planeación Nacional.

“El presidente de la República, previo a la radicación, les reclamó (a los tres ministros) por un acto de deslealtad intelectual. De entrada, para mí este documento (de ellos) tiene muchas fallas porque le estaba adjudicando a la reforma a la salud unos gastos que no correspondían”, contó.

¿Qué pedía Alejandro Gaviria?

“Que no hubiera reforma. El único concepto que él aceptaría es que hubiera un artículo donde las EPS siguieran manejando los recursos. Por eso, es injusto que el autor del libro diga que Petro no es pluralista”, expresó Corcho.

¿Por qué salió del MinSalud?

Carolina Corcho fue clara al decir que la principal razón de su salida del Gobierno Petro fue porque ante los constantes ataques de la prensa, ella se volvió en una “excusa” para atacar la reforma a la salud.

“Se genera una matriz mediática muy fuerte contra mí y que inició en septiembre de 2022 cuando se filtra el borrador de la reforma. Eso fue un escrutinio profundo”, comentó.

“Se genera como si yo fuera una mujer intransigente, entonces yo me vuelvo una excusa de quienes se oponían a la reforma a la salud para que esto se hundiera. En ese sentido, eso explica mi salida para facilitar (el proceso de la reforma a la salud)”, agregó.

Finalmente, recordó que a la oposición dentro y fuera del Gobierno “se les demostró hasta la saciedad que las EPS están en déficit financiero”, pero quienes defendían a las Entidades Prestadoras de Salud insistían en que fueran estas las que manejaran los recursos públicos, “era lo único que les interesaba”.