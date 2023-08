Hay crisis de institucionalidad en Ecuador: Lenín Moreno por caso Fernando Villavicencio

El candidato por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, estaba en un evento de su campaña política en un colegio de Quito, cuando hubo una balacera donde sicarios le dispararon tres veces a la cabeza. Tras los hechos, fue trasladado a una clínica cercana donde falleció, así lo confirmó el ministro de Interior, Juan Zapata.

El caso desató diferentes reacciones políticas en ese país y en La W se conversó con personajes del mundo político ecuatoriano. El expresidente del vecino país Lenín Moreno fue uno de ellos, quien explicó algunas de las cuasas por las que cree que asesinatos como los de Fernando Villavicencio se dan.

“La situación es extremadamente compleja, difícil; hay una sensación de desasosiego y de temor por parte de los ecuatorianos. La gente dice ‘si a un candidato a la Presidencia le pasa esto que está protegido, entonces qué le puede suceder a los ciudadanos comunes”, dijo.

Mencionó al tiempo que la situación es crítica que se convirtió en algo que no se había vivido en Ecuador.

“Con temor porque los ecuatorianos tienen temor de salir a la calle, cada que escuchan un ruido cerca de su casa enseguida corren a protegerse, cuando están en el transporte público en un restaurante, en donde sea cuando una persona se acerca para preguntar algo, la persona hace el ademan de protegerse y es una situación que en Ecuador no se ha vivido”, dijo.

Explicó también que a raíz del asesinato de Villavicencio es necesario “que haya un gran dialogo nacional con la premura que se requieren plantarse objetivos a corto plazo como lo es el de la investigación exhaustiva, ojalá paras saber quiénes fueron los causantes de este crimen de este magnicidio de un candidato a la Presidencia de la República”.

El expresidente también explicó algunas causas por las que cree que situaciones como estas están sucediendo en el vecino país.

“Se legitimó bandas criminales juveniles, se les disculpó de todos los crímenes que habían realizado, lastimosamente parece que se recibió dinero del narcotráfico para campañas presidenciales”, dijo.

Así mismo, que “lastimosamente hay una debilidad y crisis de institucionalidad en el país, los jueces liberan con mucha facilidad a los criminales después de que la policía los apresa y Fiscalía inicia las correspondientes investigaciones. Con mucha tristeza los jueces se prestan para las liberaciones y eso tiene una explicación: el hecho de que los criminales tienen abogados deshonestos que los auxilian en su momento. El crimen cuenta con los recursos suficientes como para calentar las manos de jueces y policías

Sin embargo, Moreno también puntualizó que este tipo de casos tienen detrás “un menú de causas”.

“Generalmente cuando algo así ocurre es un conjunto, un menú de causas que se dan. Por su puesto el crimen organizado, la excesiva tolerancia a bandas juveniles, también el hecho de no dotar adecuadamente de armas de buena tecnología para los militares y Policía. Todo esto son las causas que originan lo que esta pasando actualmente en el país que es un asiento bastante peor que lo que vivió Colombia”, explicó.

Finalmente explicó sobre las garantías de cara a las elecciones presidenciales en Ecuador, que “las garantías no es que las hay, el presidente de la República decretó el Estado de excepción y es una decisión que debió haberla tomando con bastante anticipación, pero decir que hay garantías no es un problema de teoría sino de práctica, porque ayer el candidato no estaba en un vehículo blindado, salió por la puerta delantera, no se cubrió la parte lateral izquierda donde ingreso el vehículo el candidato”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación: