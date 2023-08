Lo tendré en su memoria: Afida Turner sobre embarazo in vitro con su difunto esposo Ronnie

Afida Turner. Foto: Greg Doherty/Getty Images for The Salvation Army.

Afida Turner confirmó en exclusiva para la Revista People que planea tener un bebé con el esperma de su difunto esposo Ronnie. Por este motivo, la artista habló en La W y explicó el por qué de esa decisión, además de revelar cómo es llevar la pérdida de su esposo Ronnie Turner, hijo de la reconocida cantante Tina Turner.

“Intenté tener este bebe in vitro porque en el ultimo año con Ronnie tratamos de tenerlo, él me quería dar eso de regalo, hicimos todo el proceso pero no pudimos porque falleció, quería honrarlo, fue una tragedia y quiero ese bebé; lo tendré en memoria de él”, contó Turner.

Además, reveló detalles de lo que siente emocionalmente con la pérdida de Ronnie Turner, quien falleció el pasado 8 de diciembre de 2022.

“No quiero mentir, me despierto o me voy a dormir y pienso en Ronnie, siempre debo afrontar eso, es un sentimiento que no se va, es muy duro porque fuimos más allá de pareja, éramos como Bonnie and Clyde, hacíamos muchas cosas juntos”, reveló.

En la misma línea contó que la música ha sido una salvación para su vida, en donde contó que suele escuchar constantemente cantantes como el reconocido rapero, Tupac Shakur.

“La música siempre me ha salvado, siempre ha estado presente en mi vida, escucho a Lenny Kravitz, a Tupac, a Tina y es música que me alimenta el alma; me ayuda mucho”.

Finalmente habló sobre cómo era su relación con Tina Turner, madre de Ronnie, quien falleció el pasado 24 de mayo de 2023.

“No tenía mala relación con Tina, nos la llevábamos muy bien, teníamos mucho en común: siempre hubo amor y respeto, no era una relación de amistad, pero sí de suegra”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: