¿Quién es el misterioso funcionario 3 sobornado por el Grupo Aval y Odebrecht?

La periodista María Jimena Duzán reveló en la última edición de Cambio la existencia de un soborno del que no se tenía noticia en el caso del Grupo Aval y Odebrecht.

Se trata de una coima de 3.4 millones de dólares que Corficolombiana admitió haberle pagado en el año 2014 a un alto funcionario del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

La aceptación de la empresa del Grupo Aval está firmada por Juan Manuel Frías Díaz, vicepresidente corporativo de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de Corficolombiana. Lo firman además tres abogados de la firma Davis Polk and Wardwell, que asesoraron a Aval y que se especializan en el manejo de delitos de cuello blanco. Son expertos en llegar acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para evitar juicios y condenas.

Por cierto, el acuerdo dice que el Grupo Aval no puede hacer declaraciones públicas contradiciendo lo que ya admitió ante la justicia de Estados Unidos. Tienen que tener cuidado los spin doctors porque de pronto, queriendo ayudar, meten en un lío a sus clientes.

La información clave está en un anexo del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido llamado “declaración de hechos”.

Hay 4 protagonistas reconocibles en la historia y uno cuya identidad no se puede precisar:

El ejecutivo de Corficolombiana 1 que manejaba la relación con Odebrecht y Episol. Se trata de José Elías Melo condenado a 11 años y 9 meses de cárcel por cohecho (es decir soborno) e interés indebido en la celebración de contrato. Hace unos meses la Fiscalía pidió que le fuera otorgado el beneficio de prisión domiciliaria.

El ejecutivo de Odebrech 2 que por las pistas es Eleuberto Martorelli, presidente en Colombia de la corrupta multinacional brasileña.

El funcionario colombiano 1 de quien dicen “hizo parte de la rama legislativa entre los años 2010 y 2017″. Blanco es y gallina lo pone: Se trata de Bernardo “El Ñoño” Elías, quien está condenado a 8 años de prisión pero salió de la cárcel hace unas semanas y fue recibido con manifestación triunfal, como un prócer, en Sahagún, Córdoba.

El funcionario colombiano 2 de quien el documento dice que es un alto ejecutivo de la estatal Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Las pistas apuntan a Juan Sebastián Correa, quien actuaba como enlace de la ANI con el Congreso y quien fue la ficha clave de Otto Bula para pagar sobornos. Correa fue inhabilitado por 18 años por la Procuraduría por recibir una coima de 100 millones de pesos.

Y aquí viene el gran misterio: El funcionario colombiano 3 de quien dicen que por 8 años hizo parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en cargo (o quizás cargos) de alto nivel.

Lo más revelador está en los puntos 34, 35, 36 y 37 del anexo de hechos que hace parte del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido. Esos numerales tienen un subtítulo muy claro: “Acuerdo para pagar sobornos al funcionario colombiano número 3″

Esto es lo que dice esa parte del documento: “Alrededor de mayo de 2014 el Ejecutivo de Corficolombiana (es decir José Elías Melo) pidió al ejecutivo 2 de Odebrecht (o sea Eleuberto Martorelli) reunirse con el funcionario colombiano 3″.

En la reunión Martorelli acordó el soborno que le pagarían al funcionario colombiano 3, es decir al miembro del gobierno Santos.

También dice que el brasilero entendía que el objetivo de pagar este soborno al alto funcionario consistía en asegurar que el gobierno aprobaría la extensión del contrato para construir la carretera Ocaña-Gamarra.

Según el documento, entre 2014 y 2015, el presidente de Corficolombiana José Elías Melo, a través de Episol, y Eleuberto Martorelli, a través de Consol, pagaron el soborno de aproximadamente 3.4 millones de dólares al alto miembro del gobierno Santos. Lo hicieron a través de terceras compañías.

Hay 9 funcionarios de la época que encuadran en la descripción del funcionario colombiano número 3. No sería responsable dar nombres porque se crearían dudas sobre la honestidad de –al menos– ocho inocentes.

El documento del gobierno de los Estados Unidos dicen que tanto la justicia de ese país como Corficolombiana saben de quien se trata.

Solicité a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que uno de sus funcionarios nos acompañara hoy en El Reporte. Un vocero de la agencia gubernamental estadounidense declinó la invitación.

También me comuniqué anoche con una persona de altísimas responsabilidades en el Grupo Aval, quien me pidió reserva de la fuente, pero me dijo:

“Usted que conoce la justicia americana entiende que no se pueden violar acuerdos pues tenemos prohibido hablar a la opinión pública. Sin embargo, quiero contarle que ni la junta directiva de Corficolombiana, no yo, conocemos la evidencia que está en el statement of facts. Eso solo se puede conocer se puede conocer si uno va a juicio”.

La reunión fue en mayo de 2014, según el documento judicial de Estados Unidos.

El lunes 24 de febrero de 2014, Eleuberto Martorelli, visitó la Casa de Nariño. De acuerdo con el registro de seguridad de Palacio fue a ver a la doctora María Isabel Nieto, consejera presidencial y después secretaria privada del presidente Juan Manuel Santos.

También anoche hablé con la doctora Nieto, quien me dijo que Martorelli, el presidente de Odebrecht en Colombia, le había pedido una cita para ese día pero que ella tuvo que ausentarse de su despacho porque salió de Palacio a cumplir una actividad con el presidente Juan Manuel Santos.

En su lugar, el brasilero fue recibido por Jaime Bueno, alto consejero para la competitividad, quien estuvo acompañado por Cristina Triana, asistente de María Isabel Nieto.

Eso fue como el 24 de febrero, el viernes 14 de marzo de 2014 el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade y el brasileño Eder Paolo Ferracuti, presidente de la Concesionaria Ruta del Sol, Consol, firmaron el otrosi 6 que permitió la construcción de la vía Ocaña-Gamarra.

Hay una pregunta que me surge: ¿Si el otrosí ya se había firmado en marzo porque estaban discutiendo el monto del soborno en mayo? Las investigaciones demuestran que hay nada que se convenga de manera más segura y anticipada que una mordida.

En fin, la identidad del funcionario colombiano 3 no va a permanecer en el misterio para siempre.