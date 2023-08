Julio Manzur le mintió a la JEP: exministro Juan Mayr desmiente al exsenador

En entrevista con La W, el exministro de ambiente del gobierno Pastrana, Juan Mayr, respondió a las afirmaciones del exsenador Julio Manzur ante la JEP, en las que aseguró que le entregó a Mayr la hoja de vida de Jaime García Exbrayat para la CVS de Córdoba diciéndole que tenía el aval de los paramilitares y luego resultó elegido (según Manzur con el voto favorable del gobierno).

Mayr aseguró que el exsenador Manzur le mintió a la JEP y que de hecho ante las dudas que había sobre el entorno de Jaime García Exbrayat, sostiene que se abstuvieron de participar en la elección y de enviar a un delegado a la misma.

De acuerdo con Mayr el caso del departamento de Córdoba era muy “particular” porque allí prácticamente todos los miembros del Consejo Directivo de la Corporación del Valle del Sinú estaban cooptados por los paramilitares, y por ello asegura, contradiciendo a Manzur, que no acompañaron la elección de García porque “teníamos evidencias de la situación que se vivía en Córdoba ya para ese momento, todas las instituciones allí estaban cooptadas (por los “paras”)”, señaló.

“Yo recuerdo que el senador Manzur me llevó una hoja de vida para que lo acompañara en la elección del candidato García (...) encontramos que en el caso del Sinú la situación era muy complicada y yo tomé la decisión de no ir ni enviar a mi delegado el día en que se hizo esa votación, y claro allá eligieron a García por 11 votos en su totalidad. No hubo voto distinto en la elección”, señaló Mayr en respuesta.

Al ser cuestionado frente a que tenía sus dudas sobre la idoneidad de la candidatura de Jaime García Exbrayat a la CVS por sus posibles relaciones ilegales y su postura fue no participar en la elección en vez de denunciarlo ante las autoridades Mayr respondió que “no tenían una fehaciente prueba que nos mostrara, pero era evidente que esa situación se podía estar dando allí tal como se comprobó” afirmó.

Por otra parte, mencionó otro caso similar donde indica que perdieron la elección en Cardique cuando era ministro, porque el exsenador Álvaro García, posteriormente condenado por paramilitarismo y la masacre de Macayepo, le dijo en su oficina que “no insista, usted va a perder, ya tenemos todos los votos”.

Adicionalmente, señaló que está dispuesto a acudir ante la JEP a responder a los señalamientos del exsenador Manzur en su contra. “Si me citara con mucho gusto yo estaría allí dando mi declaración con la verdad que corresponde frente a todos estos temas”.