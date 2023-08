“No hay ningún derecho para las mujeres: refugiada afgana por dos años de gobierno talibán

El 15 de agosto de 2021, hace exactamente dos años, los talibanes tomaron y ocuparon Kabul, tras casi dos décadas de ocupación estadounidense y culminando una rápida ofensiva que les llevó a controlar las capitales de 33 de las 34 provincias afganas en apenas diez días.

A partir de entonces, miles de afganos intentaron huir de país y, pese a que en sus primeras declaraciones los talibanes hablaron de reconciliación y de gobierno “inclusivo”, la realidad dos años después son el fundamentalismo y vuelta a la discriminación, especialmente en lo que se refiere al derecho de las mujeres.

Una de estas ciudadanas que salió del país fue Adela Omid, quien es refugiada afgana en España y habló en La W sobre la situación de su país, y cómo lo vive ella a la distancia.

“Desde el día que llegaron los talibanes han cambiado la vida en total para las niñas y mujeres de Afganistán, multiplicaron la vida a cero”, dijo Omid.

Así mismo, destacó que “ahora en mi país no hay ningún derecho para las mujeres, como que no somos humanas, solo respiramos, no podemos salir de casa, estudiar, trabajar, nada; no hay ningún derecho para las mujeres”.

Explicó a la vez que “ahora prefieren morir que vivir así (afganos), siempre controlan que no hagas esto, lo otro, te pegan, así tengo a mis familiares y amigos que no pudieron escapar de mi país”.

Finalmente habló sobre su religión y explicó que el salir de su país no ha hecho que ella deje sus creencias. “No, mi religión no ha cambiado, soy musulmana y me quedo con mi religión. Algún día ojala que se marchen los talibanes si quiero volver a Afganistán, tu país es como tu madre, tu lo echas de menos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: