Proyecto de ley prohibiría uso de animales silvestres en educación y estudios biológicos

Daniel Cadena, decano de Ciencias de la universidad de Los Andes, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la advertencia que hace del proyecto de ley 004 de 2024 que prohíbe el uso de animales silvestres para investigaciones debido a que, según los expertos, se afectará directamente a los programas de biología y veterinaria, estudios y proyectos de conservación, entre otros.

“El proyecto de ley como está escrito es un despropósito, si se aprueba este proyecto tendría un efecto gravísimo sobre la investigación científica y la educación de ciencias del país. Este proyecto hay que retirarlo y eventualmente presentar un proyecto distinto que atienda las preocupaciones que hay desde la academia y otros sectores”, indicó Cadena.

Por su parte, Juan Carlos Losada, representante del Partido Liberal, quien es autor de este proyecto, respondió que “hace apenas unas semanas, la propia FDA levantó la obligatoriedad del testeo de animales para hacer medicamentos en Estados Unidos y lo hizo porque existen pruebas alternativas que permiten extraordinarios resultado de efectividad de esos medicamentos en los pacientes y no necesitan del maltrato que implica la utilización de animales para esos fines”.

Añadiendo que “no es algo que nos estamos inventando nosotros, esta es una discusión que viene desde hace mucho tiempo y que en Estados Unidos ya se levantó. Nadie lo está prohibiendo, nosotros no estamos diciendo que no se haga, lo que estamos diciendo es que hoy en día no tiene por qué ser una obligación testear en animales cuando se pueden hacer en pruebas alternativas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: