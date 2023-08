Rodolfo Hernández habló sobre la lucha contra el cáncer de colon: “disminuyó un 47 %”

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández se pronunció en el programa de ‘Cómo Amaneció Bogotá’ de Tropicana sobre su lucha contra el cáncer de colon, a propósito de los rumores sobre la supuesta intervención quirúrgica a la que se sometió para que le extrajeran el tumor; comentarios que desmintió a través de sus redes sociales.

Cabe resaltar que el candidato a la Gobernación de Santander reveló, el pasado 18 de junio, que la patología del cáncer se descubrió al sentirse con sensación constante de llenura.

“Me fui a Colsanitas, me sacaron sangre, me dijeron que tenía anemia, que estaba perdiendo glóbulos rojos, es decir, que estaba sangrando que podría ser úlcera o cáncer, me detectaron cáncer de colon. Este cáncer que tengo es de dos etapas, una, quimioterapia, dieta y comer cosas alcalinas, ejercicio duplicarlo en fuerza y tiempo y operación”, manifestó Hernández.

En ese orden de ideas, comentó en Tropicana que se sometió a más de 30 exámenes que determinaron que se trataba de cáncer.

Posteriormente los expertos hicieron una ruta con el propósito de combatir la enfermedad. En dicho proceso se plantearon cuatro quimioterapias: “me hicieron las quimios y el cáncer disminuyó en un 47 % (…) ahora estamos esperando a ver si seguimos con más quimioterapias o si me deben hacer cirugía”.

¿Rodolfo Hernández inhabilitado?

Una de las discusiones que se ha generado en sector político son las facultades de la Procuraduría para disciplinar y/o sancionar a funcionarios elegidos por voto popular.

Sin embargo, dichas inhabilidades, suspensiones y destituciones que emita el órgano de control contra alcaldes, gobernadores y servidores públicos quedarían congeladas mientras son revisadas por el Consejo de Estado, atendiendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En ese sentido, a través de una sentencia disciplinaria en segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó que Rodolfo Hernández no está inhabilitado, por lo que el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción podrá continuar con su campaña política.

Cabe mencionar que el exalcalde de Bucaramanga cuenta con tres sanciones disciplinarias que la Procuraduría le impuso: por agresión al entonces concejal Jhon Claro en la que pagó 96 millones de pesos; por interés indebido en asignación de contrato en el caso de Vitalogic y la más reciente, la multa por 62 millones de pesos por llamar “lavaperros de la politiquería” a un veedor en 2018.