“Él es una especie de testigo protegido”: abogado de alias ‘Chupeta’

Un juez de Estados Unidos condenó a 20 años de prisión a Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’, un narcotraficante colombiano. Además de tráfico de drogas, sobre él pesan los delitos de homicidio, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Para dialogar sobre la coyuntura, en La W estuvo el abogado de Juan Carlos Ramírez Abadía, Paul Nalven para dar detalles sobre la condena del narcotraficante colombiano.

“Él tiene que pagar un rato más encarcelado, lo que pasa es que es muy complicado como la ley del first step. A él por su clasificación de su caso no le aplica el first step, no aplican esos beneficios”, dijo Nalven en su primera intervención.

Sobre su cliente explicó que “él llegaba a los Estados Unidos, yo he estado involucrado con él de poses de su captura en Brasil en 2007″.

Destacó que la posición de ‘Chupeta’ es de ser un testigo protegido por el caso del narcotraficante mexicano, ‘Chapo’ Guzmán.

“No es un secreto militar, o si sí, yo no estaba dispuesto a hablar de todo eso, pero el escenario bajo el que él se encuentra en este momento es que él es una especie de testigo protegido en el caso del ‘Chapo’ Guzmán, entonces él y los funcionarios quieren que durante el transcurso del año que viene, determinar el escenario que le convenga más a él”..

Finalmente dijo que “desde el momento de su llegada, el foco y la concentración de los funcionarios fue 100% su relación con México entonces básicamente ha vivido como testigo importante en cuanto a la relación entre la antes federación de México y los carteles de Colombia”, cerró.

