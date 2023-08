Afectados por Viva recibirán reubicación de vuelos y tiquetes con descuentos

Cartagena

Usuarios afectados por la suspensión de las operaciones de Viva serán compensados con reubicación de vuelos y descuentos en los tiquetes. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que esta decisión se dio luego del archivo de la investigación contra Avianca y Viva por no informar una posible integración.

“En cuanto a la decisión que ha tomado la Superintendencia Industria y Comercio en el trámite de la investigación que se seguía en contra de Avianca y Viva por razón de la no información de una posible integración, sin bien algunos manifestaron que terminó simplemente como un cierre de información no se trata de eso. La Superintendencia lo que ha hecho en este momento es aceptar un paquete de compromisos, bajo la figura de esquema de garantías que han asumido los intervinientes a fin de no solamente proteger la dinámica en materia de protección de la libre competencia, en materia de este mercado de transporte aéreo”, manifestó María del Socorro Pimienta, superintendente de industria y comercio.

Explicó, “lo más importante en este momento es que a través de este esquema de garantías, a través de este esquema de garantías, a través de este paquete de compromiso, la Superintendencia asegura que más que una sanción los consumidores puedan verse compensado en las pérdidas que sufrieron de una manera directa e inmediata; una sanción no nos da la suficiente garantía de esta compensación”.

“La terminación de la investigación es simplemente un efecto establecido en la ley, debido a que la suficiencia de esas garantías fue considerada y aceptada por la Superintendencia, pero lo principal y lo que debe resaltarse es esa finalidad que tiene un impacto social. La aceptación de las garantías ha permitido el cierre anticipado de la investigación”, indicó la superintendente.

Puntualizó, “el incumplimiento de las obligaciones y de los compromisos adquiridos sí permite a la Superintendencia, cumpliendo el debido proceso, imponer sanciones hasta 100 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Por su parte Francisco Melo, delegado para la protección de la competencia, detalló que la decisión consistió en aceptar un esquema de garantías orientado principalmente a favorecer a los consumidores, afectados por la decisión de suspensión de las operaciones de viva Colombia y Viva Perú.

“El esquema establece para Avianca una serie de obligaciones que consisten en dar a los consumidores afectados por la suspensión de las operaciones de Viva dos beneficios a elección de los consumidores; un beneficio consistente en la reubicación del vuelo, en las condiciones que estaban establecidas en el tiquete que habían comprado, sujeto a disponibilidad para eso los usuarios tendrán que ir a los aeropuertos para solicitar el acceso al servicio”, aseguró.

Indicó, “la segunda medida que consiste en ofrecer unos tiquetes con unos descuentos sustanciales para los consumidores, en caso de que soliciten unas tarifas M, L, XL, el descuento será el 60% para los consumidores afectados. En caso de que soliciten tarifas XS y S el descuento será del 35%”.

Cabe señalar que este beneficio estará disponible para las personas que compraron los tiquetes de Viva y no pudieron acceder al servicio en un periodo que va desde la ejecutoria de esta decisión hasta el 30 de septiembre de 2024.

“Se exige a Avianca la adopción de un programa de cumplimiento completamente serio y ejecutable, además de un sistema muy riguroso de vigilancia para garantizar que se implemente adecuadamente el sistema y que no haya violaciones a la libre competencia”, concluyó Francisco Melo.

Son aproximadamente 240 mil usuarios afectados que pueden, de conformidad con la decisión, solicitar el beneficio en el momento que quede en firme la decisión. Ya empezó el proceso de notificación, de conformidad con la ley esa notificación debería quedar listas no más allá de dos semanas calendario.