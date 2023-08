Así fue la curiosa forma en la que Carlos Vives llegó a ser parte del elenco de ‘Escalona’

Escalona es una reconocida serie de televisión colombiana realizada por Caracol televisión en el año 1991. La serie recrea la vida de un personaje histórico para Colombia: el cantante de vallenato, Rafael Escalona. Fue otro cantante colombiano quien le dio vida a este personaje en la serie, Carlos Vives.

Para hablar de todo lo que, en su momento, hubo detrás de la serie Escalona, por los micrófonos de La W Sergio Cabrera, el director de la producción.

Le puede interesar El productor y director de televisión que ‘rescató' la carrera de Elvis Presley

“Al principio fue muy complicado porque fue Diego Londoño el que me llamó para hacer la serie, pero en medio de la preparación del proyecto entró a dirigir Caracol Mabel García, se desajusto el proyecto, Diego Londoño le dijo a Mabel delante de mí que si era él el que estaba en frente confiaba en mí, pero que no podía recomendarme. A Mabel le tocó tomar la decisión de arriesgarse conmigo y fue un proceso compilado”, relató Cabrera sobre cómo comenzó todo.

Así mismo, enfatizó en que “hacer series en ese momento, series de esas características, era difícil, salir a grabar era complicado”, dijo.

Por otro lado, Sergio Cabrera contó cómo fue la curiosa forma en que Carlos Vives llegó a ser el protagonista de ‘Escalona’, dándole vida al mismo maestro Rafael Escalona.

“Desde que se comenzó a pensar en la serie era Carlos Vives, no hubo casting, estábamos todos seguros en que él era la persona ideal porque tenía experiencia y cantaba”, dijo.

Sin embargo, no todo fue cómo lo tenían pensado, pues les tocó ‘remar contra la corriente’.

“Hubo un episodio que se conoce poco y es que él estaba muy emocionado con el puesto. Yo viajé a España a hacer algo y cuando regresé a ultimar detalles (con Carlos Vives) me dijo que tenía malas noticias, que su representante le había dicho que no le recomendaba hacer ese personaje y que le tenía que hacer caso, entonces que no participaría en el proyecto”, relató.

Entonces, por lo anterior expresó que “ahí si comenzamos a buscar un reemplazo para Carlos, le dije a Mabel que me autorizara a hablar con el representante de Carlos, fui hasta Miami y después de mucho negociar me dijo que aceptaba que Carlos hiciera el personaje con dos condiciones: que no se grabara un disco (de la serie) y que la serie no saliera de Colombia”.

Finalmente, dijo entre risas que con la serie “el maestro escalona confundía la historia real con la de la ficción, mezclaba sus recuerdos con los capítulos de la serie”.

Escuche la entrevista completa a continuación: