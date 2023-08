Dos grandes de la música se unen: Carlos Vives y Juanes presentan ‘Las mujeres’

El cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido musicalmente como Juanes, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el estreno de su nueva canción junto a Carlos Vives, llamada ‘Las Mujeres’.

Para iniciar, el artista paisa resaltó que “estamos celebrando esto que tenía que pasar hace mucho tiempo, yo estoy demasiado feliz de estar acompañando a Carlos porque ha sido muy importante para mi carrera, para la inspiración de muchos músicos”.

Asimismo, indicó que el amor para él es clave y algo totalmente poderoso dentro de su música.

“La vida es enamorarse y sufrir por amor, eso hace parte de todo. El amor mueve mis ganas de vivir todos los días”, dijo.

Asimismo, indicó que “La Provincia, con esos músicos que tiene, ha sido una influencia muy fuerte para todos los colombianos en general”.

Por otra parte, Juanes señaló que “el vallenato en Medellín ha sido muy popular; en mi adolescencia, el vallenato empezó a tocarme bastante, encontré en ella una alegría que no encontraba en otra música. Me conecté como si yo fuera vallenato, siempre termino cantando esas canciones, siempre he tenido influencia de música vallenata a lo largo de mi carrera”.

De igual manera, en entrevista con Julio Sánchez Cristo, Juanes detalló que “llevamos 15 años grabando esta canción, el año pasado cuando Carlos fue a Medellín y le dije que retomáramos la canción, pero yo grabé la voz y la guitarra otra vez, creo que Carlos hizo lo mismo y le dimos la vuelta a la maqueta que teníamos y está increíble, estoy muy feliz”.

A su vez, Carlos Vives aseguró que “para mí siempre fue un sueño grabar con Juanes, yo sé que no va a ser la última vez, tenemos muchos sueños, queremos seguir haciendo cosas que nos conecten”.

Escuche la entrevista completa a continuación: