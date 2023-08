No es populista, es algo de fondo: Velasco sobre reducción de salario de congresistas

Esto no es un tema de egos: ministro Velasco tras choque con gobernadores del país

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció sobre el debate que se da en el Congreso para la reducción del salario de los congresistas. El alto funcionario aseguró que este es un debate que se debe dar y no debe ser populista y que, incluso, él en su momento lo propuso.

“Siendo presidente del Senado propuse congelar el salario. Propuse congelar el salario puesto que puede haber una interpretación constitucional que señala que nadie puede perder el ingreso. No me parece que ese debate sea un debate populista, me parece que ese debate tiene un fondo y el fondo es el fondo de la equidad, de tratar de distribuir mejor las posibilidades económicas que tiene el Estado, entre todos los que trabajan en el Estado, y ojalá el Congreso por el bien del propio Congreso, haga ese debate, lo saque adelante”, dijo Velasco.

El alto funcionario agregó que no solo se debe bajar el salario de los congresistas sino también de altos funcionarios.

“Sí creo que ese mensaje hay que enviarlo y no solo congelar el salario de los señores congresistas sino en general de los altos funcionarios del Estado y de quienes desarrollan tareas en empresas del Estado. Hay salarios en el Gobierno o en las instituciones adscritas al Gobierno de millones de pesos mensuales y cuando el salario mínimo en un país pues está en los precios que está, un poco más de 1.300.000 pues es evidente que el mensaje es muy fuerte”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación: