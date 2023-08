Al Oído: Nada que aplaudir a la Fiscalía en caso Odebrecht, al contrario, mucho que exigir

En un país lleno de noticias, de escándalos que nos hacen saltar de un lado a otro, a veces se nos olvida lo que realmente sucede. Sin sonrojarse salen de la Fiscalía General a dar un adelanto de la investigación del capítulo Odebrecht. Desde el 2016 se supone que directivos de Odebrecht han estado colaborando y es cierto, solo que inconsistencias en el proceso en Colombia hicieron que hoy existan dudas no para mí, para el FBI.

En Colombia sin pena tenían en el congelador la investigación de este oscuro capítulo, les contamos que esa era la molestia de las autoridades judiciales en Estados Unidos porque no entendían por qué acá no pasó nada. Luego les contamos que al FBI le tocó directamente llegar al país para iniciar las investigaciones.

Luego dado lo que hemos contado en la Fiscalía recordaron este capítulo y decidieron retomar investigaciones.

En la Fiscalía anuncian 55 nuevas imputaciones, y claro, suena como si fuera una gran investigación. De estas imputaciones 32 son exfuncionarios de la ANI. ¿Pero adivinen qué? Serán funcionarios que caerán por seguir órdenes, no veremos ningún pez gordo. Cómo siempre en Colombia, muchos aplauden porque creen que es un gran avance, lo cierto es que es un desastre.

Puedo estar casi segura de que en esas investigaciones no están los reconocidos fiscales que, si tienen en la lupa en Estados Unidos, lo que ocurre en Colombia es bastante desafortunado. Pero, además, el exfiscal Néstor Humberto Martínez no hizo nada y eso nadie lo puede negar. Jorge Enrique Pizano siempre le advirtió de los sobornos y la corrupción, no hizo nada, o bueno sí, decirle, como está en una grabación, “el que va a salir mal es usted”. Es decir, además de reírse de hallazgos no hizo nada.

En Colombia hay todo un esquema de sobornos, una cadena de favores no para bien sino entre poderosos. No tengo dudas que seguro el señor Martínez dirá que el gobierno actual lo está persiguiendo, sin embargo, no es así. Lo que pasa es que las máscaras siempre se caen.

Cierro diciendo que es una lástima que en la rueda de prensa de la Fiscalía olvidarán decir que pese a las investigaciones y los testimonios el fiscal Daniel Hernández continúa en la Fiscalía. Eso solo pasa acá. Por cierto, tranquilo presidente Petro, no tendrá que retractarse de lo que usted piensa de algunos fiscales con relación a Odebrecht.