“Carlos Vives internacionalizó nuestra música”: Gustavo Gutiérrez, compositor vallenato

El compositor Gustavo Gutiérrez, es uno de los más reconocidos juglares vallenatos vivientes, creador de una amplio corpus de piezas musicales, que se popularizaron en voces icónicas para la música vallenata, como los hermanos Zuleta, Alfredo Gutiérrez, Jorge Oñate, Diomedes Díaz o el Binomio de Oro, entre otros.

Sin embargo, hay una canción en particular que ocupa un lugar muy especial en la historia artística del maestro Gutiérrez, se trata de ‘Confidencias’, un tema que concibió “un mes de septiembre de 1973, mi primera canción”, como rememora el artista.

Esa misma canción, que conmemora 50 años, fue grabada, hace 30, en el contexto de una producción que marcó el antes y el después de la música vallenata moderna: ‘Clásicos de la provincia’ (1993) de Carlos Vives.

A propósito de esta efeméride musical, el maestro Gustavo Gutiérrez habló en La W con Julio Sánchez Cristo.

Al maestro le gustó la versión ejecutada por Carlos Vives, tanto así que considera que “es el cantante que internacionalizó nuestra música con su interpretación moderna, a mi me encantó”.

“Decían que lo mio no era vallenato, porque la música era crónica y narración de los pueblos, y yo salí con un estilo más lírico, mas poético. Al principio me rechazaban, pero después la Billo’s Caracas Boys me graba una canción y también la orquesta de Pacho Galán y ahí empezarion a reconocerme”, comentó el maestro sobre su estilo creativo.

“Eso fue algo especutacular, fue una modernidad que conservaba la esencia del vallenato, él llevó el folclor más allá de las fronteras”, aseguró Gustavo Gutiérrez sobre la interpretación del musico samario.

