Candidato a Alcaldía de Bucaramanga estaría ofreciendo becas para favorecer su campaña

A través de la fundación ‘Mano a Mano’ están entregando en las calles de Bucaramanga un volante en donde están ofreciendo algunos servicios como becas estudiantiles, cursos para emprendedores, torneos deportivos y atención jurídica y allí aparece un número de teléfono para comunicarse y recibir mayor información. Esto, sería para beneficiar la campaña a la alcaldía de Bucaramanga del candidato Fabián Oviedo.

De acuerdo con las denuncias realizadas por el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Parra, “ofrecen becas del 50% a nombre de una fundación ficticia pero que en realidad está conformada por la campaña, yo llamé y pregunté que desde cuándo existe esta fundación y me dicen que desde la campaña, entonces eso es grave porque en Bucaramanga lo que necesitan son oportunidades de verdad”.

Agregó el candidato que esta es una forma deshonesta de hacer campaña y señaló que en Bucaramanga no existe una fundación que tuviera ese nombre y también que lo que dicen desde esta fundación es que para poder recibir estos beneficios deben tener sus cédulas inscritas en la capital santandereana.

Estos son los servicios que ofrece la fundación. Ampliar

Desde W Radio nos comunicamos con el candidato Fabián Oviedo quien no quiso acceder a una entrevista pero sí señaló que él no tiene ninguna fundación y agregó que “la verdad seguir en pelea con Parra no tiene ningún sentido para mi, tengo una agenda re full gracias a Dios y voy muy bien, que el busque otras herramientas por que está flojo yo no le voy a seguir el juego para darle visibilidad”.

Precisamente, Oviedo inscribió su candidatura con el Movimiento Acciones Notables ‘MANO’.