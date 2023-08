Debate: ¿Petro debe hacer públicos sus exámenes médicos para justificar sus ausencias?

Tras las constantes ausencias y excusas médicas presentadas por el presidente Gustavo Petro, los partidos de oposición, Centro Democrático y Cambio Radical propusieron desde el Congreso que el alto mandatario deba presentar ante el legislativo los exámenes médicos que justifiquen sus faltas y asimismo que está en facultades de gobernar el país.

Para debatir el tema, los representantes a la Cámara, Carolina Aristizábal, de Cambio Radical; y Heráclito Landinez, del Pacto Histórico, expusieron sus posturas al respecto en La W.

Sin embargo, el abogado constitucionalista, Ramiro Bejarano, explicó que “desde el punto de vista legal no existe ninguna obligación de informarle a los colombianos sobre su estado de salud. Jurídicamente no existe nada que obligue al presidente a dar explicaciones sobre ese tema. Puede volverse grosero e inaceptable, pero no es ilegal. Mover al Senado para que el presidente se someta a un examen es una acción equivocada”.

Ante esto, la representante Aristizábal contestó que “hay varias preguntas sin resolver sobre qué está pasando con el presidente. No se conoce dónde está metido, cuál es su agenda, no se tiene conocimiento alguno. Esto es un tema que hay que tomarlo con la seriedad. Entendemos que no está obligado, pero vale la pena que pongamos esto en el centro del debate porque es un tema de interés público que preocupa”.

Por otro lado, el representante Landinez mencionó que “los servidores públicos estamos obligados a lo que está en la ley, la historia clínica es de absoluta reserva. Cambio Radical y Centro Democrático como no encuentran ningún otro hecho controvertible contra el presidente, se enfocan es en sus faltas. Él está haciendo la tarea. Que falte a un encuentro no es bien visto, pero no es inconstitucional”.

Aristizábal recordó las 85 faltas del presidente a su agenda, asegurando que si bien, no es ley que se justifique, sí tiene responsabilidades con la gente que lo eligió.

Finalmente, Landinez concluyó con que “aquí estarían en choque el interés general y el derecho de cada persona a la privacidad en su historia clínica. Enfocarse en eso es un irrespeto a la figura del presidente”.

