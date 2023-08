Opinómetro: Petro alcanza 62% de impopularidad

El presidente de Colombia Gustavo Petro. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

En el más reciente Opinómetro realizado por Datexco Company S.A. para W Radio, los ciudadanos fueron consultados sobre distintos temas de interés nacional como el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia, la polémica del uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de influencer alemán, entre otros y además, la aprobación del presidente Gustavo Petro.

En primer lugar, ante el manejo que el presidente Gustavo Petro le está dando al país, el 62% de los colombianos lo desaprueba, el 32% lo aprueba, y 3% no responde. Lo anterior, dejando como conclusión que la impopularidad del presidente Petro ascendió a 62%.

Además, otro de los cuestionamientos que se le hizo a los colombianos fue el hecho de que Salvatore Mancuso pueda quedar en libertad cuando regrese a Colombia tras ser designado como gestor de paz. El 17% está de acuerdo, el 74% está en desacuerdo, 6% no sabe y 3% no responde.

Por otro lado, también se habló sobre la polémica en donde la Federación Colombiana de Fútbol le prohibió usar la camiseta de la Selección Colombia al influencer alemán, Domin Wolf y se preguntó a la población si estaban de acuerdo o no con el proceder de la FCF.

El 21% está de acuerdo, el 63% en desacuerdo, el 13% no sabe y el 3% no responde.

Finalmente, se puso sobre la mesa si la Procuraduría debe o no suspender a funcionarios de elección popular y el 58% de la población dijo que si, el 27% que no, el 13% no sabe y el 2% no responde.

Ficha técnica

La información de la encuesta fue recopilada entre el 17 y el 18 de agosto de 2023, con una muestra de 700 encuestas telefónicas a hombres y mujeres mayores de 18 años en las regiones del alcance del estudio:

Bogotá, D.C. (244), Barranquilla (56), Cartagena (19), Montería (6), Santa Marta (8), Sincelejo (1), Soledad (3), Valledupar (10), Armenia (3), Bello (9), Florencia (2), Ibagué (20), Manizales (13), Medellín (84), Neiva (14), Pereira (19), Bucaramanga (44), Cúcuta (14), Facatativá (3), Floridablanca (3), Girón (2), Soacha (15), Villavicencio (9), Cali (77), Palmira (4), Pasto (8), Popayán (9) y Roldanillo (1).

En cuanto a la precisión de la medición, Datexco reveló que esta contó un margen de error estándar relativo de estimación del 3,7% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianza del 95%.