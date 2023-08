“Nosotros en el CNE no tuvimos comunicación con OIZ”: registrador Alexander Vega

El registrador nacional, Alexander Vega, habló con La W desde España sobre las más recientes revelaciones en el caso de corrupción de Odebrecht y su financiación en las campañas presidenciales de 2014.

Para aclarar el tema, Vega, quien en ese entonces era magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se refirió a los audios entre Óscar Iván Zuluaga y Daniel García Arizabaleta en los que se mencionó su nombre.

“Nosotros recibimos la información de la Fiscalía en donde se nos remitía una anotación de una investigación. El expediente fue repartido y no llegaron pruebas para ser fallado”, señaló.

“Nosotros no tuvimos comunicación con el doctor Óscar Iván. No éramos los ponentes, no conocíamos el trámite del expediente y por eso no pude manejar otra tesis diferente a lo de los ponentes de la investigación”, añadió.

¿No hubo irregularidades en las campañas de 2014?

“Según lo que ha presentado la Fiscalía, ya hay medios probatorios muy fuertes donde queda claro que sí hubo financiación. Cuando los ponentes hicieron todo el tema probatorio, el ente acusador no aportó pruebas”, aseguró.

“De acuerdo con lo que hay en la ponencia no se manifestó en ese momento por ningún testigo el tema de la financiación”, concluyó.