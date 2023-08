Luis ‘El Puma’ Rodríguez habló en La W sobre música, política y fe

El reconocido cantante de música romántica José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Puma’, pasó por los micrófonos de La W para hablar acerca de su amplia carrera. Aunque mencionó que actualmente prefiere dejar los temas de trabajo lejos de su familia y su hogar.

“La verdad es que en la casa no tengo un sitio. A veces vienen los muchachos y pasamos una velada. Quiero conservar mi hogar como si no fuese un trabajo”, indicó.

Asimismo, se refirió al compositor Manuel Alejandro, quien le cambió su vida en la música y lo introdujo al éxito en la música romántica.

“Me cambió el estilo por completo. Yo iba a la antigua, alargando las notas y él me las cortó, me buscó el tono adecuado. Fueron canciones hermosísimas”, mencionó.

Por otro lado, se refirió a su inclinación por la fe en muchas de sus canciones, un elemento que le puso ese algo más a sus canciones.

“El cuerpo hay que entregarlo porque no tiene caducidad y tenemos que pasar por el proceso de la muerte. A veces la gente se siente desamparada y hay que usarla para apoyarlos”, dijo.

¿Tuvo alguna vez la intención de ingresar en la política?

“No pasó por mi mente, me eximo de eso porque el mundo no tiene arreglo. No hay hombre, no hay grupo humano que pueda resolver el problema de la humanidad”, aseguró.

Finalmente, reveló que el secreto de su cabellera ha sido “agua y shampoo”.