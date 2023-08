No vamos a ‘tirar la toalla’: Policía española por incautación de 9.5 toneladas de cocaína

El pasado jueves 24 de agosto, La W reveló en primicia por medio de su director, Julio Sánchez Cristo que a través de cajas de banano, una organización criminal con presuntos vínculos con la banda de sicarios que asesinó al candidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio intentó intentó transportar más de 13 toneladas de cocaína hacia Portugal, de las cuales 9.5 fueron incautadas en España.

Por este motivo, en La W conversó Alberto Morales, inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Central de la Policía española, quien dio detalles de la operación.

“Es un contendedor en donde venían los otros contendedores, mandaban ‘plátano’ desde Ecuador”, dijo el jefe inspector.

Explicando al tiempo que el cargamento era de “cocaína con origen de Colombia que envían desde Ecuador. Usaban como fachada una empresa de banano a nivel internacional”

Además, se refirió al hecho de que no hayan capturados en este operativo. “la investigación continúa y no quiere decir que no vaya a haber detenidos”, dijo.

Añadió que el cargamento incautado tenía como destino Europa en general.

Por otro lado, Morales se refirió a la categoría de la estructura criminal encargada de ese cargamento. “Para poder mandar todas estas toneladas hablamos de una organización con logística muy grande. Estamos montando las piezas del puzle para ver si podemos desmantelar este grupo”, enfatizó.

También habló sobre el posible echo de que Ecuador esté reemplazando a Colombia en materia de exportación de droga y dijo que “decir que lo está reemplazarlo es decir mucho, los propios colegas de colombianos usan la teoría globo, cuando presionamos por un lado salen, por otro”, contó.

Añadiendo a la vez que lo que sucede con el país vecino es que “Ecuador está siendo usado como puntos de salida para disimular otros puntos de distribución”.

Sobre el hecho de que alias ‘Flaco Rico’ esté detrás del cargamento, dijo que “no tenemos confirmada esa información, lo que sabemos es más del origen de la organización”, ya que según explicó “trabajamos más con los criminales que iban a recibir esa droga, que con los que la enviaron”, refiriéndose a la investigación.

Finalmente, sobre la lucha contra la droga fue enfático al decir que “perdida no, no voy a tirar nunca la toalla, acabar con ella tampoco, no vamos a descubrir este negocio, pero nosotros dentro de neutra política tratamos de luchar contra las organizaciones criminales y afectarles el patrimonio”.

